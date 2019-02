Kolumni: Päät pois pensaasta, poliitikot

Sanna Keskinen

Miten meni noin omasta mielestä? Tätä voisi kysyä suomalaisilta päättäjiltä osoittamatta sormella sen enempää nykyistä hallitusta ja eduskuntaa kuin edellisiäkään.

Jostain syystä Suomessa on vallalla poliittinen kulttuuri, jossa vaikeita asioita siirretään eteenpäin, vaikka tiedetään, että ne pitää ratkaista.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä on sote-uudistus, jonka kaatuminen viime metreillä näyttää yhä varmemmalta. Eduskunnan istuntokautta on jäljellä enää muutama viikko, ja aika sote-lakien viilaamiseen on vähissä. Kun yhtälöön vielä lisätään eduskuntavaalien lähestyessä kiihtyvät poliittiset intohimot, voi tehtävää hyvällä syyllä pitää mahdottomana.

Surkuhupaisaksi tilanteen tekee se, että sotea on uudistettu jo viimeiset kymmenen vuotta ilman, että valmista on saatu tai että edes peruslähtökohdista olisi sopu. Vaikka kaikki ovat yhtä mieltä siitä, ettei sote-palveluja pystytä turvaamaan ilman isoa remonttia, ei ratkaisuja saada aikaan.

Toinen hyvä esimerkki on Suomen väestökehitys. Viime viikolla julkaistiin vuoteen 2040 ulottuva ennuste Suomen väestökehityksestä ja maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Sen mukaan parinkymmenen vuoden kuluttua Helsinki on yksistään yhtä suuri kuin kymmenen suurimman kaupungin ulkopuolinen Suomi yhteensä.

Samaa kuvaa piirsi hiukan aiemmin julkaistu Itä-Suomen maakuntien teettämä väestöennuste.

Vaikka väestön ikääntymisen, keskittymisen ja syntyvyyden laskun nopeus on ollut yllättävän kova, ei mikään näistä ole voinut tulla päättäjille yllätyksenä. Merkit ovat olleet nähtävissä jo pitkään, jos vain on halunnut katsoa. Helsinkiä ja muita maan suurimpia kaupunkeja tuijottamalla sitä ei ehkä ole nähnyt, mutta vain vilkaisu Itä- ja Pohjois-Suomen kuntiin olisi riittänyt.

Poliittisilla ratkaisuilla voisi näihin asioihin vaikuttaa, jos rohkeutta ja tahtoa löytyisi.

Vaikka suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä on paljon hyvää, on se auttamatta jähmeä. Neljän vuoden hallituskaudessa on hyvällä onnella kaksi tehokasta vuotta, kun kauden ensimmäinen vuosi menee opetteluun ja viimeinen vaaleihin valmistautumiseen. Jos kulttuuri on lisäksi sellainen, ettei vaikeista asioista puhuta, ei ole ihme, etteivät isot asiat etene.

Selkä seinää vasten ei yleensä synny parhaita ratkaisuja. Poliittisten poteroiden sijaan tarvitaan enemmän tutkimustiedon kuuntelemista, laajaa, yhteiskunnallista keskustelua sekä rohkeutta.