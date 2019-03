Kolumni: Syrjäseudulla tarvitaan erilainen auto

Sirkku Rautio

Kirjoittaja on Ylä-Kainuun päätoimittaja.

Täältä ylävesiltä katsottuna keskustelu, jossa yhdistyvät sanat sähköauto ja Kainuu, kuulostaa aika utopistiselta. Kun ulkolämpömittari näyttää -35 astetta ja työmatkaa yhteen suuntaan on 60 kilometriä, tekee mieli hypätä menopeliin, jossa riittää käyttövoimaa, joka pysyy lämpimänä ja jonka paikallinen paja osaa korjata mahdollisen vian ilmetessä.

Kiireinen ja huonot odotusominaisuudet omaava kuljettaja arvostaa myös nopeaa tankkaustoimenpidettä. Sähköauto ehtii tietenkin latautua työpäivän aikana, mutta mistä sähkö? Kestääkö lämmitystolppa ja taloyhtiö auton lataamisen? Pitäähän se lataamisen käytetyn sähkön määrä jotenkin mitata ja laskuttaa lataajalta.

Ymmärrän kyllä perusteet, joilla pyritään edistämään ympäristöystävällisempää autoilua. Hiilidioksidipäästöt pitää saada kuriin. Nyt vain näyttää siltä, että polttoainekeskustelussa onnistutaan syyllistämään eniten niitä, jotka asuvat harvaan asutulla maaseudulla.

Ensinnäkin autovero on sitä suurempi, mitä isommat auton hiilidioksidipäästöt ovat. Järkevä syrjäseudun asukas valitsee kuitenkin alleen mahdollisimman jämäkän ja ison nelivetoauton, jos haluaa ajaa turvallisesti myös talvella.

Omat ja tuttavien kokemukset teiden talvikunnossapidosta ovat nimittäin sellaisia, että kannattaa miettiä tarkkaan, mihin aikaan päivästä yrittää päästä esimerkiksi Ämmänsaaresta Hossaan pienellä henkilöautolla. Todennäköisyys päätyä ojan pohjalle on suuri, jos ei aja todella hitaasti.

Harvaan asutun alueen asukkaiden huolena on jo kiinteistöjen arvon aleneminen. Nyt lisäksi on tullut huoli diesel-auton arvon romahtamisesta. Etelässä autokauppa on sekaisin, kun ihmiset eivät enää tiedä, millainen auto nyt kannattaisi ostaa. Tuntuu, että sähkö-, bensiini- vai dieselautokeskustelusta ei ole hyötyä kenellekään. Kauppa ei käy niin hyvin kuin se voisi ja kaikille tulee paha mieli.

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät kysymykset ovat kainuulaisille keskeisiä ja niiden merkitys korostuu entisestään, kun mukaan otetaan matkailunäkökulma. En tiedä millainen ajokeli oli muualla Suomessa esimerkiksi viime lauantaina, joka oli hiihtolomaviikkojen viimeinen vaihtopäivä, mutta Suomussalmen kohdalla moni varmasti mietti, että olisi kannattanut mennä nelostien kautta. Sen verran paljon lumi tiellä pöllysi.

Tien Kainuuseen pitäisi olla leveä ja kunnossa, jos haluamme saavuttaa tuloksia esimerkiksi Hossan kehittämisessä.