Kolumni: TV:n urheiluviikonloput hallitsevat

Antero Komulainen

Istuin sattumalta erään kuhmolaisen miehen viereen ja puheeksi tuli Yle TV2:n laajat urheiluviikonloppulähetykset. Tuo urheilutietäjä ja kova penkkiurheilija totesi, että pitäähän ne tv-lähetykset katsoa, kun ne on kerta järjestetty. Hän kertoi seuraavansa Ylen urheilukattausta hyvin laajasti ja kuvaili, että joskus kotona tärkeän ottelumaalin syntyessä kahvi oli läikkynyt kupista olohuoneen vaalealle matolle ja siitä oli tullut suoraa selostusta rouvaltakin.

Yle TV2:n kanavalta tulee nykyään todella paljon urheilua viikonloppuna ja jonkin verran myös viikolla. Nyt on menossa Jääkiekon naisten MM-kisat, huhtikuun puolivälissä tulee perään Nuorten U18 MM-kisat Ruotsista ja Suomen nuoret olivat viime vuonna maailmanmestareita. Toukokuussa tulee jääkiekon miesten MM-kisat Slovakiasta, mutta ne lähetetään MTV:ltä.

Iso muutos Yle TV2:n tapahtui keväällä 2014 Sotshin talviolympialähetysten aikaan. Se oli eräänlainen vedenjakaja ja sen jälkeen suorat urheilulähetykset ja -viikonloput ovat olleet vahvasti esillä sillä kanavalla. Silloin vakiintui entisestään myös Yle Areenan käyttö suorien tv-lähetysten rinnalla

En ole aikaisemmin moittinut Ylen urheilulähetysten määrää, mutta nyt niitä tulee enemmän kuin jaksaa katsoa. Seuraan paljon kuhmolaisten urheilijoiden menestystä. Sen vuoksi tänä talvena harvinaisen ostoksen, eli maksoin yhden viestipäivän nettilähetykset Hiihdon nuorten MM-kisoista Lahdesta. Erityisesti seurattavana oli Suomen nuorten maajoukkueessa hiihtänyt Kuhmo-Skin Petteri Koivisto. Välillä katsoin paloja arkistosta Koiviston muilta kilpailupäiviltä.

Tuon suoran nettilähetyksen oston Lahdesta rahasti islantilainen yhtiö, mutta Koiviston viestiosuuden seuraamiseen tarvittiin myös kainuulaista työtä. Lähetykset lahdesta tuotti ja kuvasi kajaanilainen Videpe Oy. Tuo yritys toimii paljon Helsingistä pitäen.

Neljä kertaa vuoden kainuulaiseksi äänestetty Kaisa Mäkäräinen on tehnyt suomalaisista ampumahiihdon seuraajia. Ampumahiihtolähetyksiä on katsonut Mäkäräisen menestyksen vuosina nuoremmatkin. Kaiken lisäksi lajilla on MM-kisat joka vuosi. Yleon lisännyt myös muiden naisten lajien seuraamista.

Talvi- ja kesälomiaan järjestelevät penkkiurheilijat soittelevat Ylelle ja kyselevät ennakkoon tulevista suosikkilajiensa lähetysajankohdista. Sen jälkeen lomat ja lomareissut suunnitellaan ja samalla huomioidaan kiinnostavat urheiluillat. TV:n urheilutarjonta on heijastunut Kainuussa viikonlopputapahtumien järjestämiseen. Päällekkäisyyksiä suosittujen tv-lähetysten kanssa on yritetty vältellä. Kyllä sen monet tapahtumajärjestäjät tietävät kokemuksesta. Jo F1-kuljettaja Mika Häkkisen menestysvuosina Kuhmon tapahtumissa yritettiin välttää samoja tunteja suoran F1-osakilpailulähetyksen kanssa, jotta yleisöä saataisiin paikalle.