Metsäpeura on verrattoman vetovoimainen työnantaja

Markus Pirttijoki

Yläkerta

Pari viikkoa sitten tiedotetulvan joukosta pomppasi silmille sellainen paperi, joka ei ole jättänyt rauhaan. Metsähallitus mainosti siinä erilaista virikettä lomaviikolle: metsäpeurapaimenen hommaa Seitsemisen kansallispuiston totutustarhalla.

Metsähallitus valitsee hakijoiden joukosta yhteensä 17 paimenta kesä-syyskuun väliselle ajalle. Kukin valituista on yhden viikon vastaavana paimenena, joka saa halutessaan tuoda mukanaan apupaimenia.

Väkevä oletukseni oli, että metsäpeurapaimeneksi ei tule yhtään hakemusta. Miksikö? No siksi, että siitä ei saa senttiäkään palkkaa vaan päinvastoin tehtävään valittu joutuu itse maksamaan majoituksensa, matkakulut ja jopa ruoatkin. Oletukseni meni yhtä metsään kuin vaatimen perässä hilputteleva kainuulainen hirvas keväisen energian voimaannuttamana.



Metsähallitus sai viikossa pitkälti kolmatta sataa hakemusta. Rekrytoinnissa ei painoteta aiempaa kokemusta, opintoja eikä henkilökohtaista asennetta. Arpa ratkaisee. Valtaosa hakijoista oli Seitsemisen kupeesta Tampereelta sekä pääkaupunkiseudulta. Kyllä, myös Helsingistä. Metsähallitus arpoo paimenet ja ilmoittaa heille valinnasta lähiaikoina. Jos lähes 300 hakijasta 17 pääsee sisään, on vaikeampaa päästä metsäpeurapaimeneksi kuin lukemaan maa- ja metsätaloustieteitä tai matematiikkaa Helsingin yliopistoon.

Metsäpeurojen paimentajia haettiin Suomessa nyt ensimmäisen kerran. Rohkenen epäillä, että suurin osa hakijoista ei ole koskaan nähnyt mokomaa eläintä. Siinä voi punavuorelaiselta hipsteriltä parahtaa ääni, kun metsäpeura toljottaa suoraan kohti: ”Hirvi vai ei?!”

Mutta kiistatonta tässä kaikessa on se, että metsäpeura on vetovoimainen työnantaja.

Eksoottisten eläinten – kyllä, metsäpeuratkin ovat eksoottisia monelle suomalaiselle – hoitaminen on itse asiassa mielettömän hyvä idea.

Ennen metsäpeuroja suomalaisilla on ollut mahdollista paimentaa muun muassa lampaita. Metsähallitus on ollut aktiivinen tässäkin. Se tarjoaa vastaavalla periaatteella lammaspaimenen tehtäviä eri puolilla Suomea. Ensi kesäksi lammaspaimenen hommaan on tullut reippaasti yli 8 000 hakemusta, kun vapaita paikkoja on tarjolla alle kaksi sataa. Vuoden kuluttua lampaita on tarkoitus sijoittaa ja paimenia rekrytoida myös Kajaanin edustalla olevaan Ärjänsaareen.

Seitsemisen luonnonpuiston totutustarhalla eläintarhasta tuotuja metsäpeuroja ja niiden jälkeläisiä valmistetaan villin luonnon haasteisiin, jotta ne voidaan vapauttaa vapauteen. Tarhassa on tällä hetkellä kuusi peuraa. Kaksi niistä on kotoisin Ranualta, kaksi alun perin ruotsalaisesta eläintarhasta ja kaksi Kuhmon metsistä. Kainuulaiset villipeurat ovat kuulemma alun ihmettelyn jälkeen ryhmäytyneet hyvin tarhapeurojen kanssa.

Laumassa on tällä hetkellä viisi vaadinta ja yksi kuhmolainen hirvas. Kuhmolaisella peuralla on tärkeä rooli vasatuotannossa. Sitä tarina ei kerro, millaisen rekrytointiprosessin tämä kuhmolainen peura läpäisi, mutta toimenkuva ja luontoisedut lienevät kilpailukykyiset.