Näkökulma: Matalan kynnyksen sossu

Anne Tuikka

Päivi Ahola-Anttonen

Kirjoittajat toimivat Kainuun sotessa. Tuikka toimii kehittämisyksikössä ISO SOS -hankkeen kehittäjäsosiaalityöntekijänä ja Ahola-Anttonen aikuissosiaalipalvelujen vastuualuepäällikkönä.

Kainuun soten aikuissosiaalityö oli ensimmäistä kertaa mukana Kajaanin Markkinakadulla 4.-6.7. Matalan kynnyksen sossu -kylttiä kantoivat tapahtumassa Kajaanin ja Paltamon aikuissosiaalityön työntekijät. Kokemus oli kaikille rikastuttava.

Tapahtuman osallistujat olivat kiinnostuneita työstämme, ja samalla oli oiva mahdollisuus tavata myös kansalais-, järjestö-, puolue- ja seurakunnan väkeä. Kimmokkeen Markkinakadulle jalkautumiseen antoi sosiaalityön kehittäjäasiakas, joka kehotti osallistumaan kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin näkyvyyden saamiseksi ja tiedon jakamiseksi nykypäivän sosiaalityöstä.

Kadun kulkijoita haastatellessamme kävi ilmi, että monilla on edelleen korkea kynnys asioida sosiaalitoimistossa. Jalkautuminen Markkinakadulle oli heistä erittäin hyvä asia. Eräs kansalainen totesikin: ”Vihdoinkin!”

Palaute kertoo asiakkaiden toimintaympäristöön jalkautuvan sosiaalityön tarpeesta, sosiaalityöhön kohdistuvista odotuksista ja nykypäivän tilauksesta, johon meidän tulee kyetä vastaamaan. Tarjoamiemme palveluiden ja sosiaalietuuksien lisäksi asiakkaittemme hyvinvointi koostuu kohtaamisista, osallisuudesta, yhteisöllisyydestä, arvokkuudesta, kannattelevista verkostoista ja – ihmisarvosta. Elämämme sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyttä tuskin kukaan kiistää. Mikäli emme voi sosiaalisesti hyvin, myös terveytemme on uhattuna.

Markkinakadulla tekemällämme kyselyllä halusimme kirkastaa kulkijoille nykypäivän kainuulaisen aikuissosiaalityön sisältöä ja mahdollisuuksia lisätä asiakkaittemme hyvinvointia. Tavoitteena on paneutua kunkin asiakkaan arjen parantamiseen kokonaisvaltaisesti ja tavoitteita asettaen sekä koota hänen tuekseen muita tarpeenmukaisia palveluja.

Sosiaalityössä elämme murroksen aikaa. Työ ei ole enää pelkkää ”rahan jakamista”, kun perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelan tehtäväksi 1.1.2017.

Aikuissosiaalityöstä voi pyytää opastusta tai neuvoa elämää askarruttaviin asioihin – matalalla kynnyksellä. Haasteita elämään voi aiheuttaa sairastuminen, pitkittynyt työttömyys, velkaantuminen, parisuhteen päättyminen, eläkkeelle siirtyminen, yksinäisyys, runsas päihteiden käyttö, asunnottomuus, pelaaminen, väkivalta…

Näihin tilanteisiin sosiaalityön työntekijöillä on erityisosaamista ja laaja tietämys monenlaisista tarjolla olevista muista palveluista. Sosiaalitoimistosta asiakas saa oman työntekijän, jonka kanssa voi ratkoa luottamuksellisesti elämän solmukohtia. Asiakkaan osallisuus on keskiössä, sillä jokainen on paras oman elämänsä asiantuntija. Viime kädessä olemme kaikki vastuussa omasta hyvinvoinnistamme.

Rohkaisemme ottamaan yhteyttä tai astumaan matalan kynnyksen aikuissosiaalipalvelujen äärelle. Mikäli koet elämäsi olevan tienhaarassa, voimme auttaa sinua elämässä eteenpäin.

Keväällä käynnistyneellä ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä -hankkeella on tavoitteena kokeilujen kautta uudistaa ja kehittää tuloksellista kainuulaista aikuissosiaalityötä. Hankkeessa halutaan ottaa varsinkin asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen. Hanke tukee myös työntekijöitä heidän kokeillessaan uusia työmuotoja asiakkaiden kanssa.

Toimistosta ulos astuminen ja etsiytyminen asiakkaiden toimintaympäristöihin on olennainen osa uutta sosiaalityötä. Kenttätyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskellä keräämme tietoa hyvinvointiin vaikuttavista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja asiakastarpeista.

Sosiaalityön tärkeänä tehtävänä on nostaa esiin ongelmia ja epäkohtia sekä esittää niihin ratkaisuja. Yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaminen, esimerkiksi sosiaalihuollon asiantuntemuksen nivominen osaksi kunnan muiden toimialojen suunnittelua, on rakenteellista sosiaalityötä parhaimmillaan.

Yhtenä työmuotona on edistää hyvinvointia hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) verkostoissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) korostaa HYTE-työn merkitystä maakuntauudistuksen jälkeen kuntien ja maakuntien yhteisenä tehtävänä.

Kainuulainen aikuissosiaalityö on matkalla muutoksen tiellä. Seuraavaksi jalkaudumme Kuhmon etsivän nuorisotyön mukana Walkers-autoon yhdessä aikuissosiaalityön kanssa.