Näkökulma: Sairaalan ateriapalvelut ovat muutakin kuin pelkkiä euroja

Outi Nuutinen

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja toimii vierailevana tutkijana Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen yksikössä Kuopiossa.

Kainuun uuden sairaalan ateriapalveluiden tuottamisvaihtoehdoiksi on varauduttu joko tuotanto- tai palvelu- eli jakelukeittiömalliin (KS 25.5.2018). Konsulttiyritys Saiconin selvityksen mukaan palvelukeittiömalli olisi edullisempi ratkaisu.

Potilasruokailussa on kuitenkin kyse enemmästä kuin pelkistä ruoanvalmistuskustannuksista: sillä on keskeinen merkitys osana potilaan ravitsemushoitoa, ja se on olennainen osa potilaan hoitoa. Vajaaravitun ja huonosti syövän potilaan hoitokustannukset voivat pitkittyneen hoitoajan vuoksi kumota palvelukeittiömallin tuomat säästöt.

Ruokapalvelujen kustannukset sairaaloissa ovat vain muutama prosentti kokonaiskustannuksista. Niistä säästäminen on näennäistä sairaalan kokonaiskustannuksissa.

Hyvä ravitsemushoito tuo kustannussäästöjä, kun sairauksista toipuminen nopeutuu ja hoitoaika lyhenee. Terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi ruoka tuottaa mielihyvää, virkistää ja on sosiaalisesti tärkeää.

Sairaalassa ateriat ovat monille päivän kohokohtia.

Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan 2010 julkaisema Ravitsemushoito, Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin raamittaa selkeästi laadukkaan potilasruokailun toteutuksen. Siitä käy ilmi ruokapalveluiden ja ravitsemushoidon laatukriteerit.

Euroopan neuvoston (2002) mukaan kaikilla potilailla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon. Se koskee niin ruokailun käytännön järjestelyjä kuin sen suunnittelua. Potilaalla on oikeus yksilölliseen ja joustavaan ruokailuun ruokahalunsa mukaan. Hänellä on oikeus valita ruokansa ja ruokailuseuransa.

Ruuan aistittava laatu eli väri, tuoksu, rakenne, lämpötila ja maku vaikuttavat ruoan valintaan ja syötävän ruuan määrään.

Sairaalapotilaan ruokahalu voi olla huono ja mieliala matala, joten ruuan hyvästä aistittavasta laadusta, miellyttävästä ruokailuympäristöstä ja kauniista kattauksesta on huolehdittava.

Ruokailua edistää, kun potilas saa vaikuttaa annoskokoon sekä ruokalajien ja ruokailutilan valintaan. Lisäksi hyvä tiedote potilaille ja henkilökunnalle sairaalaruokailun tavoitteista ja toteutuksesta ateriat kuvaavasti nimettyinä palvelee potilasruokailua.

Keskeinen laatutekijä on ruuan tuoreus ja nopea tarjoaminen valmistuksen jälkeen.

Konsulttien markkinoimassa tehdasmaisessa Cook & Chill -ruoantuotantomenetelmässä ruoka valmistetaan pari kolme päivää etukäteen, jäähdytetään nopeasti ja lämmitetään uudestaan ruokavaunuissa potilaskohtaisella induktioliedellä.

On itsestään selvää, että siinä ruuan aistittava laatu kärsii merkittävästi, eikä ruoka koskaan ole tuoreen veroista maultaan eikä ulkonäöltään. Sen rakennuskustannukset ovat suuret, koska koko toimintaketju on rakennettava uudestaan alusta alkaen.

Omassa tuotantokeittiössä valmistettu kodinomainen ruoka on Cook & Chill -teknologiaruokaa parempi vaihtoehto.

Kainuun uudella sairaalalla on suuri mahdollisuus olla myös potilasruokailun mallisairaala. Siihen tarvitaan nyt sairaalajohdon tahtotila ja suunnitteluun moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa mukana ovat ruokapalveluiden, ravitsemusterapeuttien, lääketieteen, arkkitehtien, tietojenkäsittelyn ja liiketalouden edustajat.

Digitaalisuus lisää sairaalaruokailun potilaskeskeisyyttä, kun potilaat voivat valita oman ateriansa koostumuksen henkilökohtaiselta laitteeltaan.

Digiaikana myös potilasruokailun asiakastyytyväisyys on kätevä mitata säännöllisesti potilasruokailun laadunvarmistusta varten.

Syömätön ruoka on kallein ruoka!