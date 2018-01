Yläkerta: Aktiivimalli, saavutettu etu ja passiivimieli

Pekka Lassila

Kirjoittaja on Sotkamo-lehden päätoimittaja.

Kainuun Sanomien kulttuurin kolumnissaan 14.10.2017 Seppo Turunen kirjoitti nykyajan työelämästä elävästi otsikolla ”Tosisatu seitsemästä kääpiöstä”. Metsässä samoillessaan Lumikki kohtaisi tunnetun sadun seitsemästä kääpiöstä vain kolme, koska väkeä oli vähennetty. Turunen pohti, ketkä seitsemästä kääpiöstä olivat päätyneet organisaatiota kehitettäessä irtisanotuiksi ja miksi.

Tarinassa Lumikki jatkoi matkaansa ja kuinka ollakaan, kohtasi metsässä loput neljä kääpiötä. He olivat tarvittaessa töihin tulevia. Jos kolumni olisi kirjoitettu nyt, neljä kääpiötä, Jörö, Nuhanenä, Ujo ja Unelias olisivat mukana aktiivimallissa.

Työttömyyteen



ja sen syihin on helpointa ottaa kantaa niiden, jotka eivät itse ole koskaan eläneet työttömyysturvan varassa. Jyrkimmät mielipiteet kuullaan siellä, missä omalla iholla ja pankkitilillä koettua tietoa on vähiten. Vakaa työura saa uskomaan, että menestys perustuu vain omaan osaamiseen.

Omien havaintojeni mukaan monet vakaassa työsuhteessa elävät virkamiehet sekä itse oman hyvinvointinsa rakentaneet yrittäjät pitävät työtöntä ihmistä kenties muita useammin laiskana ja vapaamatkustajana. Eivät toki kaikki, mutta melko moni pitää, ja äänenpainot ovat jyrkkiä.

Yrittäjällä on asenteeseen syynsä. Yrittäjällä on idea, johon hän itse ja rahoittajatkin uskovat. Yrittäjä on pantannut omaisuutensa ja ottanut riskin. Hän maksaa työntekijälleen kalliin palkan, sivukulut, lomat ja sairastumiset riippumatta siitä, onko työntekijä tuottava vai ei. Rekrytointi on aina riski, joka toteutuessaan kaatuu yrittäjän syliin. Työntekijästä ei pääse eroon pikkurahalla, ja onnistunut henkilöjohtaminen on ihan oma osaamisalueensa.

Olin menettänyt vakaan työpaikkani yllätyksenä ja aivan pyytämättä. Työttömyysaikani viikko-ohjelmaan kuului kolme säännöllistä toimeentuloon liittyvää asiaa. Eniten veivät aikaa puhelinsoitot, toiseksi eniten työnhakulomakkeiden täyttäminen ja kolmanneksi eniten apuraha-anomusten laatiminen.

Nopeimmin tulokseen johti Suomen kirjailijaliitolle osoitettu apuraha-anomus. Toisin sanoen taideapurahan saaminen oli helpompaa kuin työpaikan saaminen. Apurahalautakunta ei katso ikää eikä sitä, onko hakija viisas, vilkas tai lystikäs. Sellaiset kääpiöt saivat pitää työpaikkansa Turusen kolumnissa.

Työttömyysaikani ei ollut kovin pitkä, ja saatoin toimia koko jakson ajan sivutoimisena yrittäjänä sovitellulla päivärahalla. Tulkinta sivutoimisen yrittäjyyden laadusta on aiemmin vaihdellut suuresti eri paikkakunnilla.

Aktiivimalli helpottaa ja kannustaa pienimuotoisenkin yritystoiminnan kokeilemista. Se myös helpottaa pätkätöiden vastaanottamista.

Työn tekeminen on aina parempi vaihtoehto kuin tekemättömyys, vaikka se ei lyhyellä tähtäimellä olisikaan taloudellisesti kannattavaa. Elämässä on muitakin arvoja kuin raha. Yksi askel johtaa aina seuraavaan, paikoillaan pysyminen ei johda mihinkään.