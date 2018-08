Yläkerta: Ekana sisään, äkkiä pois – ja mieluiten ilmaiseksi

Sirkku Rautio

Kun on tottunut elämään kainuulaisessa pikkukunnassa, tuntuu liikenne jo Kuopion tienoilla aivan mahdottoman vilkkaalta. Ruuhkaksi kun on tottunut nimittämään tilannetta, jossa risteysalueella on yhtä aikaa havaittavissa neljä autoa – yksi jokaisesta suunnasta. Ruuhkassa luoviminen lisäksi myös jonottaminen on myrkkyä, joten paras aika käydä esimerkiksi ruokakaupassa on illalla kuuden jälkeen. Ei ole haittaa ruuhkasta eikä jonoista.

Yksi elämäni kauheimmista kokemuksista on junamatka Sri Lankassa. Se loppui lyhyeen, kun en enää kestänyt väenpaljoutta. Ylitäyteen junanvaunuun nousi jokaiselta seisakkeelta lisää matkustajia. Kymmeniä ja taas kymmeniä.

Viiden pysäkin ja alle kymmenen kilometrin matkan jälkeen luovutin. Matka jatkui taksilla. Sri Lankassa on totuttu matkustamaan ahtaasti. Maassa on paljon väkeä ja vain rajallinen määrä joukkoliikennettä.

Jostain syystä se on kuitenkin Suomi, jossa kukoistaa etuilun, rynnimisen, tunkemisen, kiirehtimisen ja hätäilyn kulttuuri. Aina löytyy se joku, jonka on päästävä ensimmäisenä hissiin, vaikka saapui paikalle viimeisenä.

Kaupassa alkaa töniminen, jos ei hoksaa heti tavarat kassahihnalle laitettuaan siirtyä hengittämään edellisen, vielä omia ostoksiaan maksavan asiakkaan niskaan. Liikenteessä on turha haaveilla mistään vetoketjuperiaatteesta, jollei paikalla ole liikenteenohjaajia.

Toinen piirre on kiire päästä pois. Kun vaikkapa teatteriesitys päättyy, päättyy myös rento tunnelma. Yhtäkkiä on pakko päästä kotiin äkkiä. Tuskinpa nakkikioskeillakaan tapeltaisiin niin paljon, jos kaikille ei tulisi niin kiire kotiin ravintolan valomerkin jälkeen.

Samaan kategoriaan ryysimisen ja hätäilyn kanssa kuuluu ainainen valitus pääsymaksuista. Kaiken pitäisi olla ilmaista tai vähintään puoli-ilmaista. Minä kannatan säästämistä ja taloudellisuutta, mutta joku raja kitupiikkeilyssäkin pitää olla. Pääsymaksu on korvaus järjestäjille aiheutuneista kuluista ja jos hyvin käy, saa järjestäjä vielä hieman palkkaakin.

Jos säästäminen menee liian pitkälle, siitä saattaa koitua enemmän menoja kuin säästöjä. Jos esimerkiksi ostaa halvalla puseron, mutta ei käytä sitä. Suomalainen myös syö pakastemarjoja niin säästeliäästi, että ne pilaantuvat ja päätyvät lopulta roskiksen.

Väärästä paikasta säästetään myös silloin, kun ei kovilla helteillä laiteta ilmalämpöpumpun jäähdytystoimintoa päälle. Koska se syö sähköä ja talven säästöt valuvat hukkaan. Hellepäiviä on kuitenkin takuuvarmasti vähemmän kuin niitä päiviä, jolloin pumppua tarvitaan lämmöntuotantoa varten.

Eikös meidän, joilla on kaikkea eikä oikeastaan mihinkään kiire, kannattaisi hieman höllätä otetta. Nauttia elämyksistä ilman hötkyilyä. Antaa tilaa toisille. Heittää hermoilu hiiteen ja hyväksyä se, että aina ei ehdi kotiin ennen yhdeksää. Käyttää niitä mahdollisuuksia, joita meille on annettu.

Kirjoittaja on Ylä-Kainuun päätoimittaja.