Yläkerta: Elämyskeskus keskelle kylää

Markus Pirttijoki

Kaupunkien torit ovat mielenkiintoisia paikkoja. Aikoinaan ihmiset kerääntyivät niille ostamaan tavaraa ja kuulemaan uutisia.

Nykyään tavarat ostetaan netistä ja uutisiakin sieltä löytää. Ihmisten tarve toreilla käyntiin on vähentynyt, mutta ovatko torit sopeutuneet tähän muutokseen? Eivät mitenkään. Ne ovat tismalleen samannäköisiä kuin kaupunkien perustamisen aikoihin satoja vuosia sitten. Joku jäätelökioski sinne saattaa ilmestyä kesäisin vaan entäpä talvella: ei mitään, ei ihmisiäkään.

Eikä Kajaanin Raatihuoneentori tee tässä poikkeusta.

Kajaanin keskeisimmän



paikan elo tai elottomuus pulpahti mieleen viime viikolla kun luin Kainuun Sanomista Kajaanin kaupunginjohtajan Jari Tolosen



haastattelua kaupungin tulosjutun yhteydessä.

Kaupunginjohtaja muistutti, että Kajaanissa on investoitu tällä vuosikymmenellä 60 miljoonaa euroa kouluihin ja päiväkoteihin ja lisää on vielä tulossa. Lyseon remontti on käynnistymässä ja seuraavaksi pitäisi ratkaista Teppanan koulun kohtalo. Olkoon se nykyisellä paikalla, eipähän tule lapsille turhia isojen teiden tai joen ylityksiä.

Mutta se tori. Kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan tulevaisuuden suuret ja vielä ratkaisemattomat investointikysymykset liittyvät äsken mainitun Teppanan koulun lisäksi Kajaanihalliin ja teatterin tilaratkaisuihin. Molempien kohdalla pitää pohtia, onko fiksumpaa peruskorjata vai rakentaa uutta. Jos sopii ehdottaa, niin rakennetaan uutta. Kajaanihallin nykyisessä sijainnissa hyvää on se, että siellä on varsin hyvät pysäköintipaikat autoille. Huonoa taas se, että sinne on melkeinpä pakko tulla autolla. On se vähän syrjässä.

Entäpä jos rakennetaankin halli torin kupeeseen ja pistetään samalla torin ilme kokonaan uusiksi. Myös kaupunginteatteri mahtuu siihen.

Olen aina Helsingissä käydessä ihmetellyt Senaatintorin dynamiikan puutetta. Ymmärrän, että joskus Venäjän vallan alla nähtiin hienona ajatuksena rakentaa tori, jonka jokainen neljästä kantista edustaa yhtä yhteiskunnan tukipilareista: on kirkko, yliopisto, hallitus ja kauppa. Vaan mitäpä se tavallista ihmistä hyödyttää? Voihan sitä komeita rakennuksia katsellakin vaan kun ei niihin pääse sisään – tai jos pääseekin niin ei sinne yleensä ole mitään asiaa.

Torilla pitää olla säpinää. Kunnon kauppakeskus, liikuntaa ja kulttuuria. Tehdään me parempi tori kuin Helsingissä.

Ehdotukseni on, että Raatihuoneentorin alle rakennetaan pysäköintitilat samaan tapaan kuin Oulun Kivisydän. Pysäköintiluolaan mentäisiin Kauppakadun molemmista päistä, jolloin Kauppakadun voisi muuttaa kävelykaduksi. Torin kulmalle rakennettaisiin monikerroksinen elämyskeskus, jossa on kaupppoja, kahviloita, ruokapaikkoja, harrastetiloja, trampoliinipuisto, pelihalli, Megazonen kaltainen laserampumishalli, elokuvateatteri ja kaupunginteatteri. Tiloja rakennettaisiin sekä maanpinnan ala- että yläpuolelle.

Kajaanin uudessa kaupunkistrategiassa painotetaan elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Elämyskeskus kaupungin ytimessä on niitä molempia.