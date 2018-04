Yläkerta: Epäluottamuksen takanaon aina yksinkertainen syy

Timo Kyllönen

Kirjoittaja on Kuhmolaisen päätoimittaja.

Mitä yhteistä on rokotus- ja ravitsemussuosituksilla sekä vakuutuslääkäreillä? Ainakin se, ettei niihin enää luoteta entiseen tapaan. Aihe hipoo myös muun muassa lainvalvontaa, kaikenlaista asiantuntijuutta sekä eduskunnan työtä. Jos kansakunnan tilaa katsoo tästä näkökulmasta, voisi karkeasti yleistäen voisi sanoa, että suomalaisten usko auktoriteetteihin on laskenut hämmästyttävällä tavalla.

Onko kysymys auktoriteettien heikkoudesta – kyvyttömyydestä ansaita luottamus omalla toiminnallaan – vai siitä, että nykyihmisyyteen kuuluu härkäpäinen vaatimus saada määritellä oikea ja väärä itse? Sanoisin, että vikaa löytyy molemmista.

Luottamuksessa on nähdäkseni kysymys jokaiselle ihmiselle kuuluvasta oikeudesta kokea jokin asia oikeudenmukaiseksi itsensä, läheisensä tai edustamansa tahon kannalta. Ellei tunnetta oikeudenmukaisuudesta synny, on kohtuullisen turha odottaa luottamustakaan.

Asian toinen puoli



on kyky katsoa omaa napaa suurempaa kokonaisuutta, sietää pettymyksiä ja hyväksyä omat virheensä. Ihminen voi kokea epäoikeudenmukaiseksi esimerkiksi saamansa ylinopeussakot, vaikka hän olisi ajanut itse aiheutetun kiireen vuoksi ylinopeutta valtion valokuvapalveluun. Onko siinä lopulta kysymys omasta vai tieliikennelain virheestä?

Sama puntarointi on hyvin yleispätevää: kenen määrittelemään oikeaan ja väärään minun pitää uskoa, ja voiko kokemani epäoikeudenmukaisuus johtua itsekkäästä tavastani tulkita asiaa? Jos jokainen määrittelee oman normistonsa, se ei yleisesti ottaen ole yhteiskuntaa rakentava asia.

Työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs kysyi lauantaina (KS 7.4.) viereisen sivun Puheenvuoro-palstalla, mistä kansalaisten tuntema suuri epäluottamus vakuutus- ja eläkeyhtiöiden lääkäreitä kohtaan kumpuaa. Hän viittasi lähes 60 000 allekirjoitusta keränneeseen kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan muutosta mainittujen lääkäreiden ”mielivaltaisiin” oikeuksiin.

Kivekkäälle on helppo vastata, että epäluottamus kumpuaa juuri epäoikeudenmukaisen kohtelun tunteesta: kuinka me maallikot voimme ymmärtää työkyvyttömyyseläkkeen myöntämättä jättämistä ihmisille, jotka ovat lääketieteen, oman, lähipiirin ja työnantajan kokemuksen mukaan niin perusteellisen sairaita, että he eivät yksinkertaisesti kykene tekemään töitä vaikka haluaisivatkin? On aikamoista kiemurtelua väittää, ettei näissä vuosien mittaisiksi venyvissä työeläketaisteluissa olisi täysin käsittämättömiä piirteitä.

Kivekäs puolustaa järjestelmää sanomalla, että sen tavoitteena on ”yhdenvertaisten ja tasalaatuisten etuuspäätösten tekeminen”. Toisaalta hän muistuttaa, etteivät mainitut lääkärit hoida, vaan arvioivat toimeentuloa juridiselta kannalta. Samalla periaatteella laamannitkin voisivat työskennellä leikkaussalissa.

Nykyään luottamus ei enää ole sisäänrakennettuna asiantuntijatitteliin tai instituutioon. Toiminnan kuin toiminnan pitää kestää heinäntekojärkinen tarkastelu. Sama pätee arvosteluun.