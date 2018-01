Yläkerta: Herätys Risen johtajat, työtoiminnasta on hyötyä

Markus Pirttijoki

Viisi miestä seisoo lavalla valkoisissa kauluspaidoissaan. Yksi esittää apinaa, toinen hihittelevää paronia ja kolmas polttopuun pökkelöä. Lopulta porukka koikkelehtii punainen nenä naamallaan matkien poroja. Miehet eivät ole ammattinäyttelijöitä, vaikka siltä näyttää. He ovat Sukevan vankeja. Eivätkä todellakaan mitään nappivarkaita. Esitys jää pyörimään mieleen. Ei siksi, ketä he olivat vaan siksi, miten he sen tekivät.

Vankilateatterissa on kyse suljetussa laitoksessa toimivien henkilöiden kuntouttamisesta. Sen tavoite on, että kun aikanaan vapaus koittaa, rikosta ei uusita.

Myös Vaalassa Pelson vankilassa kuntouttamisella on iso merkitys. Sitä tehdään työtoiminnan kautta. Vangit saavat hoitaa maatilaa sekä tehdä puu- ja korjaamotöitä. Tänä vuonna siellä on tarkoitus kokeilla myös innovatiivista taideterapiaa.



Luonto ja eläimet ovat mielettömän hyviä kuntouttajia. Tämä on huomattu muun muassa Keravalla, jossa on Pelson tavoin panostettu luonnonläheiseen työtoimintaan. Keravalla on puutarha ja lampaita.

Keravalla vaikutusta tutkittiin ja lopputulos oli, että vankien vuorovaikutustaidot paranivat ja stressi väheni. Pitäisin näitä tuloksia hyvin selkeinä ja tärkeinä.

Hivenen ällistyin kun luin viikko sitten Kainuun Sanomista Rikosseuraamuslaitoksen johtajan Tarja Väisäsen kommentin Pelson vankilan työtoiminnasta. Hänestä se ei ole kovin merkittävää vaan kyse on lähinnä sosiaalisesta kuntoutuksesta, jolla ei ole paljonkaan vaikutusta vangin rikoksen uusiutumisriskiin.

Oma maalaisjärkinen tulkintani on, että vangit jos ketkä tarvitsevat sosiaalista kuntoutusta.

Arvoisa Risen johto, sallinette olla kanssanne täysin eri mieltä. Työtoiminnalla on vangille paljonkin merkitystä.

Kun luottamus ihmiseen on mennyt, eläimestä saa aina kaverin. Kun oma identiteetti on hukassa, porkkanoita kasvattamalla voi nähdä oman työn jäljen ja kokea onnistumisen iloa. Kun vankilan laitosrutiinit stressaavat, niin viiden kuukauden harjoittelurupeama, käsikirjoituksen toteutus ja kaiken kruununa tunnin esiintyminen teatterin lavalla ryhmässä antaa upean tavan poiketa normaalista päiväjärjestyksestä. Siinä samalla opitaan toimimaan porukassa.

Teatteritoiminnan vaikutuksesta vankeihin on parhaillaan valmistumassa ensimmäinen tutkimus Suomessa. Sen mukaan toimintaan osallistuneet uusivat rikoksia selvästi vähemmän kuin muut. Otos on pieni, mutta tulos mielestäni selvä.

Yksi vangeista totesi Kajaanin teatteriesityksen jälkeen, että jos tästä viiden kuukauden harjoittelujaksosta on jotakin oppinut, niin vuorovaikutustaitoja. Ei huono lopputulos miehelle, joka on vankilassa kenties juuri sen vuoksi, että vuorovaikutustilanteessa ei ole osattu toimia niin kuin yhteiset säännöt edellyttävät.

Uskon, että tämä kaveri on kulkemassa oikeaa tietä kohti. Sitä samaa, jonka täytyy olla myös rikosseuraamuslaitoksen toivoma tie. Tälle tielle myös Pelso johdattaa vankejaan. Siksi vankilaa ei pidä sulkea.