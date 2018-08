Yläkerta: Kansan huolet hukkuvat eduskunnan kiireisiin

Marjukka Väisänen

Suomalaiseen demokratiaan reilut kuusi vuosi sitten tullut oiva lisä, kansalaisaloite, sisältää valuvian.

Eduskuntarajan eli vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa tuli juuri täyteen kahdelle aloitteelle. Eduskuntaan etenevät nyt aloitteet, joista toinen vaatii kosmetiikan mikromuovien kieltämistä ja toinen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä.

Ongelma on siinä, että eduskuntakausi lähenee loppuaan ja aloitteet uhkaavat hukkua eduskunnan muiden kiireiden alle.

Kansan aktiivisuus ei suinkaan tule palkittua, sillä kansalaisaloitteet nollautuvat ensi kevään vaalien jälkeen, jos nykyiset edustajat eivät ehdi käsitellä niitä ennen sitä. Keskeneräiset lakiasiat raukeavat kaikki EU-asioita ja kansainvälisiä sopimuksia lukuun ottamatta aina vaalikauden päättyessä.

Eli ei auta kuin aloittaa uudelleen nimien keräys, jos nyt eduskuntaan työllä ja tuskalla saatu kansalaisaloite raukeaa. Se, jos mikä, turhauttaa.

Kansan ääni ei tällaisilla säännöillä kunnolla kuulu.

Siksi lakia on muokattava niin, että aloitteet voitaisiin jättää lepäämään ja odottamaan uuden eduskunnan käsittelyä.

Yksi vaihtoehto on sekin, että perustetaan kansanedustaja Arja Juvosen (ps.) jo viime talvena ehdottama oma ja erillinen valiokunta, joka käsittelee vain kansalaisaloitteita.

Juvonen istuu sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, joka on tänä syksynä varmasti täystyöllistetty. Sote-valiokunnalla riittää painittavaa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa, ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöstä on tulossa valiokuntaan muitakin ensi vuoden budjettiin liittyviä kiireellisiä lakiesityksiä.

Juvosen mielestä kiiretuuraaja eli kansalaisaloitteisiin keskittynyt valiokunta olisi nyt paikallaan, jotta esimerkiksi sote-valiokuntaan lähetetyt aloitteet aktiivimallin kumoamisesta ja kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamisesta saataisiin eteenpäin.

Eduskunnassa jauhaa yhä myös muun muassa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioiden koventamiseen tähtäävä kansalaisaloite, joka toimitettiin sinne jo syyskuussa 2015.

Kansalla on paljon ja monenlaista mielen päällä. Siitä saa kuvan, kun käy vilkaisemassa Kansalaisaloite.fi-palvelua. Aloitteita on tehty reilun kuuden vuoden aikana yli 780 ja eduskuntaan asti niistä on toimitettu 23. Eduskunnassa on tällä hetkellä vireillä 8 kansalaisaloitetta.

Vireillä on muun muassa paljon parjatun aktiivimallin kumoaminen, joka keräsi yli 140 000 allekirjoitusta.

Vielä enemmän kannatusta – liki 170 000 allekirjoitusta – keräsi aloite tasa-arvoisesta avioliitosta, joka on muuten tähänastisista kansalaisaloitteista ainoa, joka johti suoraan lakimuutokseen.

Ensimmäinen eduskunnan käsittelemä kansalaisaloite vuonna 2013 vaati turkistarhauksen kieltoa. Se ei tuottanut tulosta, vaan kaatui eduskunnassa äänin 146-36.

Mutta nyt pitää joka tapauksessa malttaa, vaikka miten olisi mielen päällä jokin muutosta vaativa asia. Nimien keräys kansalaisaloitetta varten kannattaa ainakin tällä tietoa ajoittaa vaalikauden alkuun.