Yläkerta: Kartta, jonka toivoisi olevan aistiharhaa

Sirkku Rautio

Kirjoittaja on Ylä-Kainuun päätoimittaja.

Illuusiohavaintovirhe tarkoittaa todellisen ulkoisen ärsykkeen virheellisestä havainnointia tai tulkintaa. Illuusioita ovat esimerkiksi optiset harhat ja kangastukset. Hallusinaatio eli aistiharha puolestaan on todentuntuinen aistikokemus, joka kuitenkin on mielen tuottama.

Aloin pohtia yllämainittua terminologiaa katseltuani aikani liikenne- ja viestintäministeriön asetusta pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Kun katson karttaa, näen Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa ammottavan, pelottavan, tyhjän, mustan aukon. Näen tulevaisuuden, jossa pääväylien varsilla loistavat kirkkaan led-valot, mutta ”mustassa aukossa” sinnitellään vanhojen hehkulamppujen valossa.

Ylä-Kainuusta katsottuna lähin maanteiden pääväylä on Kontiomäessä. Sotkamolaiset sentään saavat nauttia pääväylästatuksen saaneesta valtatie kuudesta ja Kajaania halkoessaan vt 5 on vielä pääväylä. Pääväylää merkitsevä sininen linja ei kulje myöskään Oulu – Kajaani välillä eikä Vartiustiellä. Kuusamo, Pudasjärvi, Kemijärvi, Kuhmo ja Suomussalmi saavat niin ikään olla rauhassa pääväylien pakokaasuilta.

Miksi sotken asiaan havaintovirheet ja hallusinaatiot? Yritän selvittää, kummasta on kyse siinä, mitä minä näen kartasta. Havaintovirhettä tai kuvittelua epäilen siksi, koska oma tulkintani on aika paljon ristiriidassa sen kanssa, mitä asetus ministeriön mukaan tarkoittaa. Ministeri Anne Bernerin sanoin ”pääväylät palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä ja elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pitkien matkojen Suomessa näistä väylistä huolehtiminen on erityisen tärkeää”. Ministeriön tiedotteessa puolestaan korostetaan, että ”Pääväylien ympärivuotinen korkeatasoinen kunnossapito asetetaan etusijalle”. Toisaalta ministeriö lohduttaa ulkopuolelle jääneitä kertomalla, että heränneet huolet ovat aiheettomia, sillä asetuksella ei päätetä investoinneista.

Kartta ei jätä paljon tulkinnanvaraa kainuulaisin silmin katsottuna. Meidän päätiestömme liikennemäärät eivät yltäneet tasolle, joka pääväyliltä vaadittiin. Liikennemäärien lisääntymistä lienee nyt turha toivoa, koska tienkäyttäjät valitsevat mieluummin ne paremmin kunnossapidetyt reitit.

Mitä tämä merkitsee alueen matkailulle? Entäpä metsäteollisuudelle? Puunkuljetukset entistä painavammilla yhdistelmillä rasittavat jo ennestään kulunutta tiestöä. Kunnossapidon taso vaikuttaa lisäksi raskaan liikenteen kannattavuuteen ja toimivuuteen. Esimerkiksi vt 22:n liikennemäärä tulee kasvamaan reippaasti, jos Paltamon biosellutehdas toteutuu.

Henkistä merkitystä ja sanatonta viestiä Kainuun, Koillismaan ja Itä-Lapin alueille ei edes voi mitata, mutta se on valtava. Kartta on ikään kuin virallinen vahvistus sille, että meidän on turha odottaa apua tai tukea juuri mihinkään.

Miten iso merkitys sillä olisikaan ollut, että koko viitostie olisi päässyt pääväyläverkoston osaksi? Suurin vaikutus olisi ollut mielialaan ja ilmapiriin. Pohjois-Suomen itäosissa tehdään kovasti töitä paitsi oman alueen, myös koko Suomen elinvoiman hyväksi.

Toivon, että havaintoni olisi hallusinaation tulosta, mutta valitettavasti pääväylien linjaukset ovat täyttä totta.