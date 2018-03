Yläkerta: Kävelikö hallitus oikeuden yli?

Jussi Orell

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, tuttujen kesken sotea, ja siihen liittyvää maakuntauudistusta on kutsuttu politiikan ikiliikkujaksi. Ei syyttä, sillä niin pitkään uudistusta on tehty. Hallituksen hajottamisellakin on uhattu.

Korkein hallinto-oikeus hämmensi soppaa suosituksellaan, jonka mukaan valinnanvapauden sisältävä lakipaketti pitäisi saattaa EU:n komissiolle arvioitavaksi. Tämä olisi tarpeen sen selvittämiseksi, saavatko maakunnan liikelaitokset EU:n säädösten kieltämää valtiontukea muun muassa niiden verokohteluun ja konkurssikelvottomuuteen liittyen.

Edellisessä versiossa epätasa-arvoista kilpailua yritettiin ehkäistä velvoittamalla maakunnat yhtiöittämään valinnanvapauden piirissä olevat toiminnot, mutta malli kaatui.

Hallitus ei aio viedä



valinnanvapauslakia komissioon KHO:n neuvosta huolimatta. Julkinen ja yksityinen puoli on hallituksen mukaan tuotu valinnanvapauslaissa samalle viivalle niin pitkälti kuin mahdollista.

Maakunnan liikelaitokset eroavat yksityisistä palvelujen tuottajista vain siltä osin, että maakunnan liikelaitos ei voi mennä konkurssiin. Hallitus uskoo, etteivät mahdolliset kantelut komissiolle sotkisi koko uudistusta, koska kantelut kohdistuisivat vain valinnanvapauden tiettyihin kohtiin (LM 16.2.). Saattaa olla, ettei lisäviivästyksen uhka vuosikausia vatkattuun uudistukseen ollut sekään omiaan lisäämään intoa viedä asiaa komissioon.

Ei ole tavatonta, että KHO:lta tai korkeimmalta oikeudelta pyydetään ennakkolausuntoa merkittävissä lainsäädäntöhankkeissa. Koska tuomioistuimet eivät toimi tällöin tuomioistuimina vaan lausuntoviranomaisina, niiden kantaa ei ole pakko noudattaa.

Voi silti pohtia, mitä lausuntojen noudattamatta jättäminen yleistyessään tekisi tuomioistuimien arvovallalle. Miksi lausuntoa pyydetään, jos siinä olevaa suositusta ei noudateta? Olisiko selkeämpää, jos oikeuden antama ennakkolausunto olisi aina velvoittava?

Asia ei ole näin yksinkertainen. Jos esimerkiksi KHO:n lainvalmistelussa antama lausunto olisi velvoittava, se tarkoittaisi vallan kolmijako-opin vaarantumista, koska tuomioistuimen tuomiovalta sotkeutuisi poliitikkojen lainsäädäntövaltaan. Tuomioistuimien tehtävänä on seurata lakien toteutumista. Lainsäädännön ohjaaminen ei kuulu tuomareille vaan poliitikoille, jotka tekevät päätöksiä virkamiesvalmistelun pohjalta.

Vaikka hallitus ottaa riskin eikä vie valinnanvapautta komissioon, laillisuusnäkökulman arviointi jatkuu, kun perustuslakivaliokunta ottaa asiaan kantaa. Sen jälkeen tiedetään, onko sote-uudistus todella ottanut ratkaisevan askelen vai ollaanko taas lähtöruudussa.