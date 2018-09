Yläkerta: Kukkakaalipirtelöä maistelemassa

Markus Pirttijoki

Viikko sitten kirjoitin tällä palstalla kukkakaalipirtelöstä. Pontimena oli varusmiehille tarjottava pakollinen kasvisruoka-annos, jota puolustusministeri Jussi Niinistö kritisoi sanomalla, että ”mikään armeija ei taistele linssikeiton ja kukkakaalipirtelön voimalla”.

Samaa epäilin itsekin, koska pirtelön valmistaminen kenttäolosuhteissa trangialla ei ole mahdollista. Sain palautetta. Kajaanilainen Saara Österberg lähestyi twitterissä ja vakuutti, että kukkakaalipirtelöä voi valmistaa trangialla. Hämmennys oli suuri, sillä pirtelöhän on kylmää. Österbergin mukaan ei ole pakko olla.

Koska kyseinen kasvisjuoma oli minulle täysi mysteeri enkä löytänyt siitä ohjeita netistäkään, en voinut vastustaa kiusausta. Oli pakko päästä näkemään, miten kukkakaalipirtelö valmistetaan ja mikä tärkeintä, kokea miltä se maistuu.

Siispä reseptin kanssa lähimpään marketiin ja ostoksille. Pääraaka-ainetta eli kukkakaalia piti olla 700 grammaa. Mitä lähempänä tuotettu, sen parempi.

Heti ensimmäisen ainesosan kanssa meinasi käydä köpelösti. Pitelin jo kädessäni luomu-kukkakaalia (ajattelin että luomua terveellisempää ja ekologisempaa ei voi olla). Se oli kotoisin Argentiinasta. Onneksi toisesta korista löytyi ehtaa sotkamolaista.

Loput olivatkin helppoja: kasvisliemikuutioita, kolmen juuston ruokakermaa, tuoretta timjamia ja valkopippuria.

Österberg oli virittänyt pirtelön ohjeen kukkakaalikeitosta. Sitä oli jatkettu juustoisella kermalla ja tuoreella timjamilla. Sotilaskotisisarena leireillä varusmiehiä ruokkinut Österberg oli vakuuttunut siitä, että kyllä armeija kukkakaalipirtelöllä marssisi.

Pirtelön valmistaminen kestää noin puoli tuntia. Suurin osa ajasta menee kukkakaalien keittämiseen pehmeäksi kasvisliemessä. Soseutus käy näppärästi sauvasekoittimella. Näppärästi Österbergin keittiössä. En sitten tiedä, mikä korvaisi sekoittimen kenttäolosuhteissa. Perunanuija kenties…

Kun kukkakaalit on sekoitettu kasvisliemeen ja sekaan on heitetty valkopippurit ja timjamit ja kerma, evästä keitetään hetki ja sen jälkeen se on valmis nautittavaksi. Maistelu suoritettiin Österbergin keittiön pöydän ääressä.

Ulkonäkö: kuin mikä tahansa kermainen keitto. Väri ei ole erityisen houkutteleva. Timjami antaa pientä vivahdetta.

Tuoksu: kohtalaisen voimakas, lupaa ruokaisaa ateriaa.

Maku: Yllättävän helppo. Juoma menee kurkusta alas sitä notkeammin, mitä viileämmäksi se käy.

Vaikutus: Tällä satsilla marssii muutaman tunnin.

Kukkakaalipirtelö hakkaisi mennen tullen ainakin osan niistä alumiinin värisiin pusseihin pakatuista velleistä, joita keitettiin trangialla rajavartioston varumiesleireillä Ruuhijärvellä. Pirtelö on varmasti lihaa ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mutta jos makuasioista puhutaan, niin ei se sentään yllä siihen kulinaristiseen elämykseen, jonka sissireppuun pakattu, puukonkärjellä suoraan säilykepurkista näpöstelty nötkötti tarjosi.

Katso kukkakaalipirtelön valmistusohje tästä: