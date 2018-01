Yläkerta: Lunta on Kainuussa aina sopivasti

Jukka Keränen

Lumi on ollut tämän talven varma puheenaihe. Ensin sitä ei tule, ja sitten kun tulee, sitä on ehdottomasti liikaa.

Kainuusta tuli loppiaisen aikoihin Suomen lumisin maakunta, olkaamme siis siitä ylpeitä. Jotakin on meilläkin eniten. Toivottavasti Pekka Poudan sääennuste pitää ja eteläkin pääsee osallistumaan näihin talvisiin lumi-iloihin viimeistään ensi viikolla.

Kainuussa on totuttu elämään lumikinosten keskellä, eivätkä tykkylumen aihuttamat ongelmat ole vielä ohi. Kainuun metsät ovat nyt lumen peitossa, joten metsään menoa kannattaa jopa välttää. Katkenneet rungot ehtii laskea keväälläkin.



Eron tasamaan ja vaarojen välillä huomaa selvästi, kun ajaa viitostietä Kajaanista pohjoiseen. Kontiomäen Nesteen nurkilla tienvarsipuut muuttuvat varsin erinäköiseksi, lumisiksi. Kajaanin korkeudella ei lunta puissa juuri ole.

Suomen paras puoli on neljä vuodenaikaa. On kevät, kesä, syksy ja kaiken kruunaava valkoinen talvi. Joulu vesisateen keskellä nyt ei vaan tunnu samalta kuin joulu keskellä lumista ja kaunista maisemaa. Lumityötkin kannattaa ottaa kuntoilun merkeissä. Ohjeet löytyvät tämän lehden B-osasta Koti-teemasta.

Elämme nyt entistä enemmän sääilmöiden keskellä. Ilmiö on myös Kainuun tykkylumitilanne. Yhtä runsasta kertymistä ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Säätieteilijoiden mukaan kyse on ilmastonmuutoksesta. Napajään sulaminen vaikuttaa myös meidän ilmastoomme, joten syksyn ja talven sateisiin kannattaa totutella, kuten myös sateisiin kesiin.

Helppoa ei ole muuallakaan. Rapakon takana Amerikan mantereella pakkasta on ollut kuin pahimmillaan Siperiassa. Pakkanen on hiponut päättyvällä viikolla 50 asteen rajaa. Lumisade on yllättänyt suomalaiset eläkeläiset niin Floridassa kuin Espanjan Fuernigolassa. Saivatpahan tuulahduksen kotimaasta samalla. Toinen äärilaita on Australia, jossa oli viikon puolivälissä 48 astetta lämpöä. Kuumuus sulatti jopa valtatien asfaltin ja tappoi lepakoita.

Kainuussa ollaan huolissaan suden tai ahman kuolemisesta sukupuuttoon. Näin runsaan lumitalven keskellä olisin kuitenkin enemmän huolissani tiekarhujen sukupuuttoon kuolemisesta. Tulisivatko tiekarhut takaisin, jos teiden varsilla olisi riittävästi lumihaaskoja?

Kainuussa kesän kynnykselle. Hiihtokeskukset kiittävät, samoin suksiurheilun harrastajat. Luonnonlumen varassa olevat Ristijärven Saukkovaara ja Kajaanin Vimpelinvaara ovat saaneet rinteensä auki.

Parasta aikaa Vantaalla hiihdetään SM-mitaleista. Joka kerta, kun Vantaalla on järjestetty SM-hiihdot, on siellä tuskailtu lumen vähyyden takia. Tänä vuonna Kainuu olisi voinut tehdä bisnestä ja viedä lunta Vantaalle kuten tehtiin 23 vuotta sitten. Silloin kajaanilaiset pelastivat Tampereen SM-kisat rahtaamalla 11 junavaunillista lunta Kaupin kisapuistoon. Se kannatti, sillä Kainuun Hiihtoseuran naisten viestijoukkue käynnisti ”kotilumellaan” voitetulla mestaruudella kainuulaisseurojen mitaliputken, joka on jatkunut näihin päiviin saakka.