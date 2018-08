Yläkerta: Marssiiko armeija pian löysät housuissaan?

Markus Pirttijoki

Puolustusministeri Jussi Niinistö totesi Kainuun Sanomissa viime perjantaina, että ”mikään armeija ei taistele linssikeiton ja kukkakaalipirtelön voimalla.” Niinistön tussahdus tuli siitä, että varusmiehille aiotaan syöttää pakolla kasvisruokaa. Se ei ollut ministerin mieleen.

Kukkakaalipirtelöä en ole koskaan maistanut enkä usko, että sellainen on tulossa puolustusvoimien ruokavalikoimaan. Sinänsä kukkakaali on hyvin terveellistä ravintoa. Miinuspuoli kukkakaalissa ovat ilmavaivat, mutta toisaalta syödäänhän armeijassa hernekeittoakin. Kenttäolosuhteisiin pirtelö ei kuitenkaan sovi: sitä ei voi valmistaa trangialla.

Asiasta viikko sitten uutisoineen Ylen mukaan syynä tähän ”kasvispakkoon” on ruoan terveellisyys ja ilmastonmuutos. Kasvikset eivät ole sen halvempaa syötävää kuin lihakaan. Kasviksina varusmiehille on tarkoitus syöttää soijasuikaleita ja Quornia. Puolustusministeri aikoo pyytää puolustusvoimilta selvitystä asiasta.

Herra ministeri, jos ja kun pyydätte selvitystä, niin kysykää samalla tästä Quornista.

MTV uutisoi vuonna 2013, että Fusarium Venenatum -punahomeesta käymismenetelmällä valmistettava Quorn voi aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja hengenahdistusta. Yhdysvaltalaistutkimusten mukaan osa ihmisistä on sille allergisia.

Homeesta valmistettava Quorn on sinänsä hyvin looginen jatkumo suomalaiselle nuorisolle: homekoulun jälkeen armeijan harmaissa odottaa homeateria. Toivotaan kuitenkin, ettei kovin moni ole allergiaoireiden kourissa juuri silloin, kun maata pitäisi puolustaa.

Kasvisruokaa siis perustellaan terveellisyydellä. En kiistä. Kerronpahan vain, että kun yhden ainoan kerran olen kokeillut pääsiäispaastoa, paino nousi kaksi kiloa. Kun viime keväänä aloin päivittäin syödä lihaa ja jätin sokerin ja turhat rasvat kuten juustot pois, paino putosi kahdeksan kiloa.

Jos nuorison terveydestä ollaan huolissaan, niin en pitäisi lihaa kovin suurena ongelmana enkä ruokailua ylipäätään. Enemmän olen huolissani siitä, mitä nuoriso tekee – tai on tekemättä – näiden ruokailujen välissä.

Ja miksei armeijassa voitaisi osallistua ruoan hankintaan omatoimisesti? Hirviporukat ukkoutuvat sitä tahtia, että varusmiehet voisivat ihan hyvin posauttaa muutaman hirven autoilijoita pelottelemasta. Siitä hyötyvät sekä riistanhoito, liikenneturvallisuus että ilmasto. Metsissä hilputtelevan sarvipään kuormitus luonnolle ei liene suurensuuri. Samalla saisi ampumaharjoitusta liikkuvaan maaliin.

Ilmastonmuutos on ihan ok peruste ruokasuosituksille, mutta siitä meuhkaavan kannattaisi välillä vilkaista peiliin. Kukkahattutädit ja villapiposedät Helsingin Punavuoresta ovat olevinaan hyvinkin ideologisia, mutta lounaaksi he vetävät pastaa ja riisiä niin että posket hölskyvät. Samalla perunankulutus on romahtanut. Perunan hiili- ja vesijalanjälki on kuitenkin murto-osa pastaan ja riisiin verrattuna.

Jos olet huolissasi ilmastonmuutoksesta, älä jauha pastaa vaan syö kotimaista perunaa!