Yläkerta: Nikkelikaivoksen vuoristoratavaihe on ohi

Ahti Saarela

Kirjoittaja on Kainuun Sanomista eläkkeelle jäänyt taloustoimittaja.

Talvivaaran nikkelikaivoshanke on viimeisen 15 vuoden aikana elänyt hämmästyttävän vaihtelevia aikoja. Voi puhua vuoristoradasta.

Kaivosinsinööri Pekka Perä kohahdutti vuonna 2003, kun hän osti eurolla entiseltä työnantajaltaan, Outokumpu Oy:ltä, Sotkamon Talvivaaran nikkeliesiintymän oikeudet. Hän uskoi bioliuosmenetelmällä saavansa kaivoksen kannattavaksi.

Hanke eteni nopeasti, ja bioliuotus toimi testien mukaan talvellakin. Lisäksi Kainuu eli investointibuumissa. Monenlaista yritystoimintaa syntyi.

Rahoituskin järjestyi vuoden 2007 keväällä Lontoon pörssistä. Tämän rahoituksen hankkimisessa Talvivaaralla oli satumainen onni: nikkelin maailmanmarkkinahinta hyppäsi juuri niihin aikoihin yli 50 000 dollarin, kun se normaalisti ei ollut puoltakaan siitä.

Vuonna 2008 kaivos käynnistyi. Tuotannon vuositavoitteeksi asetettiin 30 000 tonnia, ja pari vuotta myöhemmin esiteltiin jo 50 000 tonnin tavoitetta.

Kun Talvivaara meni myös pörssiin, piensijoittajat ryntäsivät joukolla sen omistajaksi. Vuoden 2011 alussa osake nousi jo yli seitsemään euroon.

Edes 30 000 tuotantotavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Lisäksi talvella 2012-2013 oli kaksi pahaa kipsisakka-allasvuotoa, mikä merkitsi suuria vesivaikeuksia ja sen seurauksena ympäristöongelmia.

Vuoden 2013 kevään suuri osakeantikaan ei riittänyt pelastamaan taloudellista tilannetta.

Yhtiö vaipui kohti vuoristoradan pohjaa. Valtio tuli avuksi, mutta vaatimukset kaivoksen sulkemisesta kasvoivat lisääntyneitten ympäristöongelmien takia.

Talvivaaran nimi muuttui Terrafameksi, ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi tuli vuoden 2015 elokuussa Lauri Ratia, Turun telakan keskeinen pelastaja muutamaa vuotta aiemmin.

Alkoi nousu vuoristoradan pohjalta.

Maan hallitus pääministeri Juha Sipilän ja elinkeinoministeri Olli Rehnin johdolla uskoi kaivokseen, ja eduskunta myönsi lisärahoitusta. Valtiosta tuli enemmistö-omistaja.

Kun pääministeri Sipilä puhui Terrafamen ihmeestä, lenteli pilkkakirveitä.

Mutta nyt ihme on täyttä totta. Kaivos on noussut kannattavaksi. Tuotanto päässee lähes 30 000 tonniin tänä vuonna. Lisää työntekijöitä on palkattu.

Lisäksi Terrafame aikoo perustaa akkutehtaan ja uraanin talteenottolaitoksen.

On alkanut vakaan, kannattavan toiminnan aika.

Muutenkin kaivosala on nousussa. Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela puhuu yli 500 miljoonan investoinneista vuoteen 2020 mennessä.

Sotkamo Silver alkaa palkata työntekijöitä syksyllä, ja kaivoksen on määrä käynnistyä ensi maaliskuussa.

Lisäksi muun muassa Agnioco Eagle Finland laajentaa Kittilän kultakaivostaan ja Laivan kultakaivos käynnistyy uudelleen Raahessa sekä Outokumpu tekee suurlaajennuksen Kemin kaivoksellaan.