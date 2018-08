Yläkerta: Noloa ajaa autolla taajamassa

Pekka Lassila

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti keväällä sähköavusteisen polkupyörän hankintaan 400 euron suuruista hankintatukea. Tuen valmistelu keskeytettiin, koska ehdotus sai osakseen vastustusta monelta suunnalta ja myös hallituksen sisältä.

Minusta ehdotus oli hyvä. Kenties tukisummaa ja tukemisen tapaa olisi voinut vielä hioa, mutta periaate oli kannatettava. Sen ovat seuraavien eduskuntavaalien lähestyessä huomanneet nyt oppositiossa kärvistelevät vihreätkin.

Vihreät nimitti viime viikolla seuraavat eduskuntavaalit ilmastovaaleiksi ja olivat kirjanneet omiin esityksiinsä muun muassa sähköpyörien hankintatuen.

Ministeri Anne Bernerin (kesk.) esittämää tukea vastustettiin muun muassa siksi, että se olisi kohdistunut pyöriin, jotka ovat tukeen verrattuna melko edullisia. 400 euron tuki noin tuhannen euron pyörän hankintaan on toki prosentuaalisesti melkoinen, mutta laadukkaampien 4000 euron sähköavusteisten läskipyörien kauppaa muutama satasen tuki ei vähällä vääristä.

Läskipyörä on se vähän kömpelön näköinen, paksurenkainen maastopyörä, jolla voi, mutta ei saa ajaa hiihtoladulla. Se on huomattavan kätevä kulkupeli maastossa, metsäpolulla ja huonosti auratulla pientareella. Muun muassa Metsähallitus on ottanut sähköavusteisia läskipyöriä työvälineikseen siinä kuin moottorikelkkojakin.

Toki on niin, että jos joka vuosi ostaa alle tuhannen euron pyörän ja nostaa hankintaan 400 euron tuen, nurkkiin alkaa kertyä nopeasti vähän ajettuja sähköpyöriä. Tuellahan on tarkoitus vähentää ilmastopäästöjä eikä lisätä kulutusta.

Hyvänlaatuisen sähköpyörän toimintasäde on noin sata kilometriä ja akun käyttöikä on noin 100 000 kilometriä. Ihan joka vuosi ei uutta pyörää tarvitse hankkia ainakaan tarpeeseen.

Harva ajaa koko elämänsä aikana polkupyörällä sataatuhatta kilometriä.

Poljin toukokuussa sähköavusteisella polkupyörällä Sotkamosta Kajaaniin ja Pohjavaarantien kautta takaisin. Ennakkoasenteeni välinettä kohtaan oli utelias, mutta aavistuksen epäilevä. Ajoreittini pituus oli 85 kilometriä, eikä akku ollut lähtiessä edes täysi.

Viimeistään paluumatkalla Leihunmäessä aloin toivoa, että seuraava hallitus saisi sähköpyörätuen läpi. Parin kilometrin jyrkkä ylämäki taittui kevyesti yli kahdenkymmenen kilometrin tuntinopeudella ilman ensimmäistäkään hikipisaraa. Uskomatonta.

Mitä tekemistä sähköpyörällä sitten on ilmastopäästöjen kanssa? Sähköpyörän jälkeen bensa- tai dieselauton käynnistäminen taajamassa muutaman kilometrin työmatkalle tuntuu lähinnä kummalliselta.

Maaseudulla ei kyllä pärjää ilman autoa eikä lasten ja suuren tavaramäärän kanssa aina kaupungissakaan, mutta yksin taajamassa ajelevan tilanne on toinen. Se on kuin tupakointi – epäterveellistä, tyhmää ja vähän noloakin.

Kirjoittaja on Sotkamo-lehden päätoimittaja.