Yläkerta: Nostakaa esiin Kajaanin kulttuurikohteita

Vera Arjoma

Olen tutustunut Kajaaniin syvemmin työskennellessäni Kainuun Sanomissa kesäkuvaajana.

En ollut koskaan kuullut Paltaniemen kuvakirkosta, vaikka olin viettänyt lukuisia lomia Pohjois-Savossa, 50 kilometrin päässä Kajaanista. Kirkon ja seinämaalausten löytyminen oli elämys, jonka halusin tarjota myös vieraalleni, joka oli tullut Helsingistä Kainuuseen lomailemaan.

Pienen suunnittelun jälkeen lähdimme siis Paltaniemelle.

Kirkon ovi olikin kiinni. Hämmentyneenä soitin seurakuntaan. Sain tietää, että vaikka oli elokuun puoliväli, kirkko oli suljettu jo edellisellä viikolla.

Jos halusin päästä katsomaan maalauksia, pitäisi soittaa Kajaani Infoon.

Soitinkin, mutta siellä ei oikein osattu neuvoa. Joku opas voisi ehkä tulla, mutta milloin ja millä hinnalla, sitä ei tiedetty. Käskettiin soittamaan lisää puheluita.

Paltaniemen kuvakirkkoon pääseminen alkoi tuntua hankalammalta kuin oikeaan bussiin pääseminen Venäjällä. Ihailimme siis kuvakirkkoa ulkopuolelta.

Löysin muurin kyljestä kivipaaden, jossa kerrottiin Lönnrotin koonneen Kalevalan Paltaniemellä Hövelössä. Tämä kiinnostava tieto oli piilotettu muurin taakse kylttiin. Jatkoimme toiveikkaina Eino Leino -talolle. Ovet olivatkin kiinni, eikä talon seinässä ollut mitään ilmoitusta, että täälläkin kesä oli ohi ja se oli suljettu.

Mobiililaitteellani sivuja katsoessani olin käsittänyt, että talon kahvila olisi auki. Siinä sitten ihmeteltiin ja katseltiin Oulujärveä.

Pääsimme lopulta sattumalta sisään. Taloon käymään tullut Eino Leino -seuran jäsen päästi sisään ja antoi myös opastuksen. Hövelön nimi nousi taas esiin, tällä kertaa Eino Leinon kotitalona.

Kysyin, onko kyseessä sama talo, jossa Kalevala koottiin? Kyllä, vaikkakin tämä nykyinen talo on jäljennös alkuperäisestä Hövelöstä, jonka annettiin lahota. Vaikka talo on kopio, on silti jännittävää, että Kalevala ja Eino Leino syntyivät samassa talossa Paltaniemellä!

Digiaikana tiedon julkaiseminen on helpompaa kuin kivipaaden pystytys. Silti Kajaanin kulttuurihistoriallisista kohteista on raastavan hankalaa löytää matkailutietoa.

Nykypäivänä tietoja nähtävyyksistä ja kaupungin tärkeistä toiminnoista etsitään mobiililaitteella.

”Kaikkihan sen tietää” -asenne ei toimi multimedian aikakaudella. Kun perustiedotkaan eivät löydy verkosta kätevästi, on Kajaanin kulttuurihistorian tuotteistamiseen ja nähtävyyksien arvokkaaseen esiin nostamiseen vielä matkaa.

Halusimme mennä Kajaanin Kauppatorille. Paltaniemen reissun jälkeen halusin varmistaa, että tori olisi auki. En löytänyt torin aukioloaikoja mobiililaitteellani Kajaanin kaupungin internetsivuilta. Visit Kajaani -sivustokin listasi lähinnä joitakin sisustusliikkeitä.

Otimme riskin, joka kannatti. Saimme maukkaita lakkoja.

Kirjoittaja on Kainuun Sanomien kesäkuvaaja.