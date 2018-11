Yläkerta: Onnea IRC, olet juhlasi ansainnut

Ville-Petteri Määttä

Kirjoittaja on SLP Median kehityspäällikkö.

Joskus pienillä turhautumisilla voi olla suuret vaikutukset. Näin tapahtui kolmekymmentä vuotta sitten Oulussa. Jarkko ”Wiz” Oikarinen havaitsi kesätöidensä aikana, Oulun Yliopistossa, tarpeen parantaa olemassa olevia reaaliaikaisia keskustelualustoja. IRC eli Internet Relay Chat oli syntynyt.

Maailma oli kolmekymmentä vuotta sitten hyvin erinäköinen, mutta vetämällä mutkat suoriksi voidaan todeta että harva asia on muuttunut.

Vaikka teknologinen kehitys olisi kuinka nopeaa tahansa, eivät ihmisten perustarpeet isossa kuvassa hirveästi muutu. Kolmekymmentä vuotta sitten autot kulkivat maantiellä ja niin ne tekevät edelleen.

Vuonna 1988 olisi voinut helposti kuvitella, että 2018 autot lentävät ja matka Oulusta Kajaaniin taittuu vartissa. Yhtä vähän on muuttunut reaaliaikaisen keskustelun suhteen verkossa, vaikka välineet ovat parantuneet huomattavasti.

Mitä sitten on tapahtunut kolmessakymmenessä vuodessa? No, harva on koskaan edes kuullut IRC:stä, saati sitten käyttänyt sitä.

Suomalaisten millenniaalien yhteisenä sukupolvikokemuksena on toki IRC-galleria, joka ei liittynyt IRC:hen mitenkään muuten kuin nimen perusteella antaen kasvot IRC:ssä keskusteleville ihmisille.

Mutta on syytä todeta, että IRC oli aito sosiaalinen media. Jo vuonna 1991 sitä käytettiin kanavana, jota kautta tuli tietoa Neuvostoliiton vallankaappausyrityksestä, kun muu media oli blokattu tai kyvytön toimimaan. Kuulostaa siis hyvin paljon Arabikeväältä ja Twitteriltä.

Se, miten paljon IRC on vaikuttanut reaaliaikaisen viestinnän kehitykseen netissä, on jäänyt hyvin vähälle huomiolle.

Vuonna 2019 odotetaan Slack nimisen yrityksen listautumista pörssiin. Slack on keskustelutyökalu, jota erityisesti yritykset ja organisaatiot käyttävät sisäiseen viestintään. Business Insider talouslehti on määrittänyt yrityksen arvoksi vuoden 2017 lopussa yli 7 miljardia dollaria. Ja yllätys yllätys. Slackin perustaja Steward Butterfield on kertonut haastatteluissa, että Slack syntyi tarpeesta parantaa IRC:n toimivuutta.

Kolmessakymmenessä vuodessa IRC:stä kasvoi siis innoittaja yritykselle, jonka sanotaan muuttavan tapoja, joilla työelämässä kommunikoidaan.

Yhden turhautuneen kesätyöntekijän sivuprojekti siis on muuttanut, ja muuttaa arkeamme enemmän kuin lentävät autot joita edelleen odotetaan.

Slackia viestinnässään hyödyntävät esimerkiksi Nasa, IBM ja monet muut yritykset ja organisaatiot, joiden tehokkuutta työkalu on parantanut huomattavasti.

Joten, onnea IRC! Olet juhlasi ansainnut. Toki toivoisin, että seuraava IRC, ja erityisesti Slack, tulisi Kainuusta. Ja miksipä ei tulisi. Slack kehitettiin alun perin Butterfieldin peliyrityksen sisäistä kommunikointia parantamaan ja Kajaanissahan peliyrityksiä riittää!