Yläkerta: Parasta ennen päivämäärä oli viime viikolla

Pekka Lassila

Soitan ovikelloa kahdesti. Minulle on hankittu avain, mutta se on lukitun oven sisäpuolella. Kuuntelen, kuuluuko oven takaa askelten ääniä. Mitään ei kuulu. Otan puhelimen käteeni, mutta soitan ovikelloa vielä kerran.

Kuuntelen. Sisältä kuuluvat hitaat askeleet, sisäoven kahvan ääni, ja hän avaa ulko-oven. Astun eteiseen tervehtiäksemme. Tuulettamattoman huoneen ilma täyttää välähdyksen tavoin sieraimeni, mutta pian en sitä enää tunne. On muuta katsottavaa.

Matot on kääritty pois eteisen lattialta, keittiöstä ja makuuhuoneesta. Rollaattori on keittiön oviaukossa. Se on uutta. Edellisen tapaamisemme aikaan hän käytti sisätiloissa keppiä, ja hälytinnappi oli eteisen pöydällä. Nyt se riippuu kaulanauhasta rinnalla.

Hiukset ovat pitkät. Edellisestä intervallijaksosta palvelutalossa on jo joitakin kuukausia. Pesijä on käynyt aamulla, siivooja viikon tai kaksi sitten. Eilen hän lähti avustajan kanssa kauppaan, mutta palasi ulko-ovelta vuoteeseen. Jalat eivät kantaneet.

Vuode on sijaamatta, vuoteen vierellä lattialla on kasa Kainuun Sanomia. Vanhimmat ovat kolmen viikon takaa. Yöpöydällä on pöytälamppu, vesilasi, nenäliinoja, puhelimen laturi, herätyskello, käsivoidepurkki ja kuulolaitteen paristoja.

Avaan yöpöydän laatikon. En saa sitä takaisin kiinni, ennen kuin vien sieltä kasan alushousuja pesukoneeseen. Pesukoneessa on ryppyiseksi palloksi kuivuneet pyykit. Lisään alusvaatteet ja pesuaineen koneeseen ja kytken pesuohjelman päälle.

Toisen makuuhuoneen lämpöpatterin termostaattia tullaan katsomaan huomenna, hän selittää. Ja kylpyhuoneen lattialämmitystä. Hän aikoo keittää kahvia. Kierrän lattialämmityksen termostaatin nollasta kahteenkymmeneen. Mittaan suodattimeen kahvin ja nostan kahvikupit pöytään. Maidon parasta ennen päivä oli viime viikolla.

Pöydällä on tiliotteita, suoraveloitustositteita, reseptejä, kuulolaitteen paristoja, lääkedosetti, verensokeriliuskoja, verenpainemittari, ateriapalvelun kahden viikon takainen ruokalista, sairaalan papereita ja tyhjiä kirjekuoria. Tyhjistä kirjekuorista saa leikattua muistilappuja kodinhoitajalle.

Järjestän papereita ja tiliotteita muutamalta viime vuodelta roskiin ja uusimmat mappiin. Lapsille lähetettyjen joulutervehdysten kuitteja vuodelta 2009. Tyhjiä kirjekuoria, joissa käsin kirjoitettuja tilinumeroita ja osoitteita. Haudanhoitosopimus vuodelta 1997. Hän oli silloin ollut kaksi vuotta yksin. Pankkikortin tunnusluku. Hän sanoo, että pöytää viimeksi järjestänyt tuttava kertoi saavansa eläkettä vähemmän kuin hän.

Hän antaa minulle ovensa avaimen. Ainakin kotipalvelulla, ruokapalvelulla, naapurilla, tuttavalla, huoltomiehellä ja siivoojalla avain jo on.

Seuraavana aamuna kotipalvelu vie hänet sairaalaan, koska hän vaikuttaa poissaolevalta. Ei hän omasta mielestään ole.

Kirjoittaja on Sotkamo-lehden päätoimittaja.