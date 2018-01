Yläkerta: Pidot eivät parane väen vähetessä

Marjatta Kurvinen

Lokakuun 8. päivänä viime syksynä joku heitti polttopullon rivitalon ikkunaan Suomussalmella. Oli synkkä iltayö, valot taloyhtiön pihalta juuri sammuneet ja lähin poliisi Kajaanissa.

Asuin siinä rivitalossa, soitin hätäkeskukseen ja jäin seisoskelemaan parin naapurin kanssa pimeälle pihalle odottamaan poliisia.

Siinä pimeässä seisoskellessa kävi mielessä, että onkohan tässä ihan turvallista.

Meni 20 minuuttia, ehkä puoli tuntia ja alkoi lopulta näkyä hälytysajoneuvon sinivalon välkettä.



Se oli paloauto. Polttopullon naapurini oli kyllä jo aikaa sitten sammuttanut siihen pihanurmelle, johon se oli ikkunasta pompannut. Pullo särki nimittäin vain ulomman ikkunan ja kimposi sisemmästä roihuamaan ulos kivijalan viereen.

Palovaara oli siis ohi ja hätäkeskukseen kerrottu, ettei mikään enää pala.

Palomiehet tulivat ja varmistivat, ettei tulipalon vaaraa ole.

Ei heillä silti ollut kiirettä pois, istuskelivat siinä rappusilla meidän kaverina ja joku kierteli taskulampun kanssa talon ympärillä.

Jäivät meille turvaksi. Yksi vaihtoi siinä joutessaan minulle palohälyttimeen patterinkin, kun havahduin, että sehän on vielä vaihtamatta ja – ehkä nyt olisi jo tosiaankin aika vaihtaa.

Olihan se ihan somaa siinä rupatella, mutta poliisiahan siellä olisi kaivattu.

Sitten puolentoista tunnin päästä, kun poliisi saapui, polttopullon heittäjä oli varmaan jo kotonaan sikiunessa ja minäkin yritin saada unta palloon.

Vastaavassa tapauksessa Kempeleessä viikkoa myöhemmin oli eristetty ja evakuoitu koko naapurusto.

Tätähän se nykyisin on. Rattijuopotkin saavat ajella syrjäperillä ihan rauhassa ja selvittää päänsä ennen kuin poliisi ehtii paikalle.

Suomussalmella ja Kuhmossa sentään rajavartiosto antaa turvallisuuden tunnetta.

Ei – ei suinkaan siis ole samat palvelut syrjässä asuvalla ja kaupunkiasukkaalla. Turha on kaupunkilaisen harmitella sitä, kuinka he meitä kainuulaisia elättävät ja samanlaiset palvelut meille maksavat.

Parempi on kuule ruveta syrjässä asuvan varautumaan itse. Sivukylillä taas pitänee ruveta herättelemään henkiin naapuriapua ja perustamaan soittorinkejä hädän hetken varalle. Kun väki sivukylillä ja kuntakeskuksissakin on vähentynyt, ovat palvelut siirtyneet koko ajan kauemmas. Ainakin sunnuntaina iltayöstä apu on kaukana, kuten Suomussalmella koettiin.

Äskettäinen sähkökatkotilannekin osoitti, että oma varautuminen ja naapuriapu ovat tarpeen. Ne taloudet, joilla on aggregaatit käytössään, voivat tarjota ja tarjosivatkin vähintäänkin kännykänlatauspalveluita naapurustolleen.

Enontekiöllä harkitsevat oman seriffin palkkaamista, koska poliisipalvelut ovat jäämässä kauas.

Jonkinlainen kansalliskaartin haaliminen kokoon taitaa ennen pitkää olla edessä Kainuunkin peräkylillä.