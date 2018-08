Yläkerta: Pitäisikö suoraa selkää vähän koukistaa?

Arto Fröjd

Me suomalaiset olemme tunnetusti suoraselkäistä porukkaa, mutta olisiko jo aika antaa selän koukistua ainakin vähäsen?

Voisimme ottaa taas käyttöön suomen kielen tärkeimmän sanan, joka on jotenkin päässyt unohtumaan.

Se alkaa kirjaimella A. Se ei ole anna eikä amen, vaan tietenkin se on anteeksi.

Juuri tämän sanan kohdalla tulee tuo suoraselkäisyys kauheimmin esiin. Sitä ei tahdo kuulla sitten millään. Joku saattaa tokaista sori tai oho. Ja jos oikein hurjaksi heittäytyy: pahoittelen.

Mutta miksi anteeksi-sanan käyttö on niin vaikeaa: niin yksityisille ihmisille kuin organisaatioillekin?

Pelkäävätkö organisaatiot korvausvaatimuksia? Ei kai Suomessa anteeksipyyntö tarkoita korvausvaateen syntymistä Amerikan malliin?

Tuosta suuresta läntisestä maastahan löytyy muun muassa hieno lause objects in the mirror are closer than they appear auton sivupeilistä, ettei kukaan haastaisi autotehtailijaa oikeuteen.

Ei kai tällaista pelkoa Suomessa ole? Siitä huolimatta julkisen anteeksipyynnön tai kahdenkeskisen anteeksipyynnön ääneen lausuminen on meille äärimmäisen kivuliasta.

Paljon helpompaa on käydä hyökkäykseen ja syyttää virheestä osoittelijaa tai pahimmassa tapauksessa ryhtyä tätä henkilökohtaisesti haukkumaan.

Eikö totta? Kukapa tähän ei olisi syyllistynyt? Lopputuloksena on katkenneita asiakassuhteita ja rikkoutuneita ystävyyksiä.

Jos sen sijaan pyytäisimmekin anteeksi ilman sen kummempia koukeroita. Koskee niin yrityksiä kuin ihmisiäkin. On aivan turha selitellä äkäiselle ihmiselle, että ei tämä virhe ole juuri minun tekemäni. Siitä se kiukku vain kasvaa.

Yleensä A-sanan sanominen ainakin keskeyttää kiukuntulvan ja asiasta voi keskustella hetken päästä.

Koska ei anteeksipyyntö oikeasti mitään maksa, mutta voi tuottaa odottamattoman suuren palkinnon.

Sitten ovat tietenkin poliitikot ja osin muutkin julkisuuden henkilöt. Some-myrskyyn joutuessaan he ovat pyytävinään anteeksi, mutta eivät oikeasti niin tee.

Vai mitä muuta voi päätellä lauseista, joissa pahoitellaan vastapuolelle mahdollisesti syntynyttä mielipahaa? Ei tietoakaan oman virheen myöntämisestä tai anteeksipyynnöstä. Vastenmielistä on tällainen.

Ja kokeillaanpa vielä kerran vaikka yhdessä. Ja jos ahdistaa, otetaan vaikka tavuittain. Siis

An-

teek-

si

Ja vielä yhdellä henkäyksellä: anteeksi.

Eihän se ollut niin vaikeaa ollenkaan.

Eihän?

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.