Yläkerta: Rakkaat lapset, menkää lakkoon

Hannu Mustonen

Kirjailija Kari Hotakainen leikitteli television Pitääkö olla huolissaan? -ohjelmassa ajatuksella lakkoilevista lapsista. Vaikka kyse oli huumorihommasta, asiaa sietää pohtia, varsinkin kun lapsen oikeuksien päivä oli juuri äsken.

Kyllähän demokratiassa lakko-oikeus kuuluu myös lapsille, sillä leikkiminen ja opiskeleminen on heidän työtään. Karkkilakko-oikeutta ei lasketa, sillä mussutuspaussit perustuvat yleensä vanhempien johdatukseen ja jopa pakotteisiin. Imelän hillinnällä ajetaan lapsen etua, mutta kyseessä ei ole etu, jota lapsi haluaisi ajaa omasta vapaasta tahdosta.

Ainakin meikäläisestä olisi hienoa, jos tenavat löisivät hiekkalapiot santaan ja kurarukkaset naulaan, jos heidän palvelunsa eivät pelaa toivotulla tavalla.

– Tässä on lyöty leikkiä jo viisi vuotta kurahaalarit hiessä, mutta silti peruspalvelut ovat ihan potasta. Puiston kiikku kitisee ja kaikki kiipeilytelineet ovat aivan last season. Hiekkalaatikossakin on sellaista soraa, ettei siitä synny kunnon kakkuja ja linnoja. Tähän on saatava korjaus ja heti, lakkovahti Petteri kailottaisi kovalla äänellä, kun vanhemmat ja lastentarhanopettajat koittaisivat houkutella kersoja takaisin jokapäiväiseen touhuun.

Jos sana ei tehoaisi, Petteri ja toverit tehostaisivat vaatimuksiaan näyttävillä itkupotkuraivareilla ja sellaisella kuorokirkumisella, jota ei ole kuultu koskaan edes kaupan karamellihyllyllä. Lisäksi junnujoukot menisivät lätäkköistumalakkoon.

Luulen, että kyseiset työtaistelutoimet tehoaisivat nopeasti, varsinkin kun ne toisivat paikalle median edustajat raportoimaan keskenkasvuisten kansalaisten kaltoinkohtelusta.

– Tässä sitä istutaan takapuoli märkänä, vaikka voitaisiin olla niin sanotusti sorvin ääressä eli kiikussa. Kun neuvottelujen kasvattajaosapuoli ei laita vermeitä kuntoon, niin pakko on turvautua äärimmäisiin keinoihin. Siinäpähän sitten kuskaatte kesken työpäivän terveyskeskukseen, kun nenä valuu, kuumemittari paukkuu ja virtsatiet vinkuu, Minna Anna Johanna kommentoisi toimittajakatraalle.

Jälkikasvu voisi ajaa myös kersojen, kodin, koulun ja kunnan nelikantaneuvotteluja, jotta työskentelyolosuhteet saataisiin asialliseen kuntoon. Tavoitteena voisi lapsityölainsäädäntö, joka määrittelisi tarkalleen, millaista korvausta lapsukaisten on saatava leikkimisestä ja opiskelemisesta.

Koska kuntatalous tuskin kestää viikkorahan kunnallista perusosaa, korvaus on annettava oikeuksina.

– Kouluun ja tarhaan pitää saada pikaisesti burgereita, koska laki ei puhu pelkistä ravintoarvoista, vaan tarjoiltavan evään pitää olla myös maistuvaa. Pinaattivelli maistuu ihan pikkuveljen vaipalta, Paavo-Antero vetoaisi kunnan setiin ja tätiin, lopulta valitustuomioistuimeen.

Eikös tässä ole paasattu, että lapsia ja nuoria pitää kuunnella. Eikös tässä ole kannettu raskasta huolta, kun yhteiskunnallinen osallistuminen ei oikein innosta. Aivan varmasti asiaa edistäisi, jos kansalainen kokisi muutamat menestyksekkäät työtaistelut jo juniorina. Tosin jos tulee turpaan, voi tulla terroristi.