Yläkerta: Synkkäkin historia on tarkoitettu muistettavaksi

Timo Kyllönen

Kirjoittaja on Kuhmolaisen päätoimittaja.

Yhdysvaltalaisen uutistoimisto CNN:n teettämän tutkimuksen mukaan holokaustin muisto on pyyhkiytymässä pois kansakuntien muistista. Seitsemässä eri Euroopan maassa tehdystä, kussakin noin tuhat aikuista kattaneesta tutkimuksesta käy ilmi, että kolmannes eurooppalaisista tietää hyvin vähän juutalaisten kansanmurhasta. Viisi prosenttia vastaajista ei ole koskaan kuullutkaan siitä.

Tutkimuksen tulokset häkellyttävät, sillä tietämättömyyden ohella ne paljastavat antisemitististen asenteiden yleisyyden. Esimerkiksi kolmannes – ja jopa puolet puolalaisista – vastaajista ajattelee, että juutalaiset käyttävät holokaustia hyväkseen edistääkseen omaa asemaansa. Lähes kolmannes vastaajista pitää juutalaisia liian vaikutusvaltaisina taloudessa, yrityksissä ja politiikassa.

Kävin Dachaun keskitys- ja tuhoamisleirissä toukokuussa 2003 katsomassa hävitysvimman järkyttäviä mittasuhteita. Muistot kaasukammioista, polttouuneista, luotien rei’ittämästä muurista karmivat edelleen selkäpiitä. Säntillisen suorat rivit vankiparakkien kivijalkoja kertovat yli 200 000 miesvangin pitämisestä leirissä vastoin omaa tahtoaan. Ahtaasti, likaisesti, vailla kunnollista ruokaa, huolenpitoa ja ihmisarvoa. Väkivaltaa, nälkää, kylmää ja kuolemanpelkoa tai -toivetta päivästä toiseen.

Tuo todellisuus tuli käsinkosketeltavaksi helteistä leiriä sekä sen rakennuksia läpi kävellessäni. Yhteen leirin suurimmista rakennuksista koottu näyttely kertoi sanoin, kuvin ja esinein kaiken sen, mitä loputtoman kokoiselta leirialueelta jäi kertomatta. Sen, mitä tapahtuu, kun ihminen päättää olevansa täydellisesti ja joka suhteessa toisen yläpuolella.

Vilunväreiden aiheuttama puistatus ravisteli mielen jokaista lokeroa. Tämä oli kerran todellisuutta.

Jos CNN:n tutkimuksen tuloksista voi vetää yhdenkään valistuneen arvauksen, se lienee se, että synkänkin historian unohtaminen näyttää olevan vääjäämätöntä. Se oudoksuttaa kaikkialla, mutta erityisesti Puolassa, jonka juutalaisväestöstä tapettiin sodan loppuun mennessä 90 prosenttia eli kolme miljoonaa henkeä.

Tutkimuksen tulokset tuntuvat erikoisilta siksikin, että holokaustista puhutaan edelleen jokaiselle ikäluokalle. Esimerkiksi Saksassa holokausti on mukana opetuksessa niin historian, yhteiskuntaopin kuin etiikankin tunneilla – siihen on olemassa laaja oppimateriaali. Suomessakin aihe on esillä historian opetuksessa niin yläkoulussa kuin lukiossakin. Kaikkien siis pitäisi tietää.

Keskustelu verisen historian hyväksyttävän esilletuomisen tavasta on vaikeaa. Lapsia ei saa pelotella, mutta heiltä ei saa myöskään viedä oikeutta ja velvollisuutta katsoa historiaa ja sitä, mitä voi tapahtua, kun asiat alkavat mennä järjestään väärälle raiteelle.

On hyvä korostaa sitä, että keskitysleirillä käyminen tai niistä tietäminen ei ole mukavaa, mutta sitäkin tarpeellisempaa.

Suomi kuuluu kansainväliseen holokaustin muistamisen liittoon, jonka tehtävä on kertoa ihmisoikeusrikoksesta, johon ihminen pystyi aivan hetki sitten.