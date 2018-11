Yläkerta: Talouden kasvuhuippu on jo jäänyt taakse

Ahti Saarela

Kirjoittaja on Kainuun Sanomista eläkkeelle jäänyt taloustoimittaja.

Pitkin syksyä on aprikoitu, milloin talouden kasvuvauhti hiipuu. Lisäksi on esitetty arvioita, milloin korot lähtevät nousuun.

Aivan viime aikoina on kuitenkin käynyt selväksi, että talouden kasvuhuippu on ohitettu. Tällaisen näkemyksen on esittänyt selkeimmin Nordean ekonomisti Tuuli Koivu.

Koivun arviolle on monta perustetta. Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet keväästä lähtien. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota alkoi kesällä.

Edelleen Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin vaikeudet ovat alkaneet haitata maan uudistuspolitiikkaa.

Saksassa taas Angela Merkel on vetäytymässä asteittain syrjään. Se taas voi aiheuttaa linjamuutoksen CDU:n ja koko maan politiikkaan.

Huipun ohittamisesta käytännössä kertoo se, että Saksan talous supistui ensi kerran vuoden 2015 jälkeen: bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Saksa on euroalueen suurin kansantalous, joten sillä on huomattava vaikutus koko maanosan talouden kehittymiseen.

Myös Italian omapäisyys heittää varjonsa EU:n näkymien ylle.

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välille tehtiin kesällä välirauha. Kiinnostava kysymys kuuluu nyt, kuinka kauan se kestää äskettäisten Yhdysvaltojen vaalien jälkeen.

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteeseen ei ilmeisesti ole tulossa muutosta.

Kiinan kasvu on hidastumassa. Maa on kasvanut 40 vuotta, mutta viime kuukausina kasvua ei ole syntynyt juuri lainkaan.

IMF, Kansainvälinen valuuttarahasto, odottaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,8 prosenttia. Se antoi Suomelle kehuja taloudenpidosta: maan talouden elpyminen on jatkunut kolmatta vuotta ja työttömyysaste on laskenut alimmilleen seitsemään vuoteen.

Ensi vuonna Suomi astuu kuitenkin IMF:n mukaan alemman, alle kahden prosentin kasvun aikaan. Sitä huolestuttavatkin pankkien vastuut kiinteistömarkkinoilla, kotitalouksien velkaantuminen ja kulutusluottojen kasvu.

Talouskasvun huippu ollaan siis ohittamassa myös IMF:n mukaan.

Teknologiateollisuuden osuus Suomen viennistä on 51 ja tuotekehitysinvestoinneista 70 prosenttia. Siksi sen näkymistä voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Teknologiateollisuuden raportin mukaan alan tilauskanta on edelleen korkealla, mutta tarjouspyynnöt ovat vähentyneet ja investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat vähäiset. Hieman hiipuvaa näkyvissä.

Pari viikkoa sitten Nordea arvioi korkojen nousun alkavan ensi keväänä.

Sen sijaan Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin mukaan korkojen nousu asuntovelallisille käynnistyy ensi vuoden syksyllä.

Kysymyksessä olisi 0,5-1 prosenttiyksikön korkonousu lähivuosina. Se on hoidettavissa, mutta investointikynnystä se nostaa. Sekin ajaa kasvua alaspäin.