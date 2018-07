Yläkerta: Trumpin äänestäjät kuin vanhoja Helvetin Enkeleitä

Raimo Viirret

Parasta Facebookissa ja Twitterissä minusta on kiinnostavien lehtiartikkeileiden, kolumnien ja blogien saaminen ja jakaminen.

Viime päivien ehdottomasti mukaansatempaavin juttu minusta oli Yhdysvaltain vanhimmassa viikkolehdessä The Nationissa julkaistu artikkeli, jonka aiheena oli trumpismi ja populismi.

Tämä Susan McWilliamsin pitkä artikkeli oikeastaan käänsi käsitykseni monien Donald Trumpin äänestäjien populismista nurin niskoin.

Jaoin sen edelleen kavereilleni erittäin vahvalla lukusuosituksella lainaten sen pääteemaa. Ajatus trumpismista populismina näyttää nimittäin ainakin osittain väärältä.



”Populismi on uskoa tavallisten ihmisten – eikä poilitiikan sisäpiiriläisten – oikeuteen käyttää valtaa. Trumpismi päin vastoin lähtee olettamuksesta, etteivät tavalliset ihmiset saa minkäänlaisia mahdollisuuksia hallitsemiseen, vaikka mitä tekisivät. Niinpä he voivat aivan hyvin vain suistaa politiikan sisäpiiriläisiä ulos käyttämällä sitä ainoaa välinettä, mikä heillä on jäljellä eli äänestämällä.”

McWilliams esittää, että gonzojournalisti Hunter S. Thompson paljasti myös trumpismin todellisen olemuksen jo 50 vuotta sitten artikkeleissaan ja kirjassaan, jotka käsittelivät moottoripyöräjengi Hell´s Angelsin taustalla olevaa ajatusmaailmaa. Hän muistuttaa, että jengi oli alussa entisten katkerien sotaveteraanien perustama. Aatemaailma oli vahvasti oikeistolainen ja kostohenkinen.

Jengiläiset eivät uskoneet mihinkään yhteiskunnallisiin reformeihin vaan valitsivat täydellisen ylenkatseen kaikkea sitä kohtaan, mikä luetaan poliittiseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen eliittiin.

Aivan samalla tavalla suuri osa Trumpin kannattajista on aikaa sitten luopunut kaikista toiveista poliitikkojen lupauksia kohtaan: ei Trump ”Ruostevyöhykkeelle” mitään uusia teollisuustyöpaikkoja saa aikaan.

Mutta niin kauan kuin Trump vastustaa ja ärsyttää noita eliittejä, niin kauan kuin hän kieltäytyy pelaamasta arvokkuuden säännöillä ja jakaa häkellyttävän suorasukaisia Twiittejään, hän saa tukea. Kyse ei ole politiikasta vaan samasta ”koston etiikasta”, mitä motskarijengit alussa edustivat.

Jos tuo analyysi pätee, trumpismiin ei ole olemassa toimivaa poliittista vastausta. Yritykset vastata järjellisellä politiikalla Trumpin toimiin, saavat osakseen vain ylenkatsetta.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola taisi tarkoittaa jotain tämänsuuntaista, kun hän yllättäen arvioi Ilta-Sanomien kolumnissaan (24.6.), että Trumpin valta saattaa jatkua vielä toisenkin kauden.

Aaltolan mielestä äänestäminen muuttuu yhä viihteellisemmäksi. Äänestetään vähän samalla tyylillä kuin kannatetaan jotain urheilujoukkuetta. Äänestämisestä saa välitöntä tyydytystä eikä tarvitse jäädä odottelemaan, toteutuvatko vaalilupaukset.

Aaltola uskoo että vuoden 2020 vaaleista tulee ”äärimmäisen likainen näytelmä”, jossa läntinen demokratia tahriutuu entisestään.