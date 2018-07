Yläkerta: Uskalla olla myös särkynyt

Hanna Laukkanen

Kirjoittaja on Ylä-Kainuun toimittaja.

Hyrynsalmen Moisiovaarassa avautuu 1. elokuuta päihdekuntoutuskeskus. Siellä alkoholistit ja päihderiippuvaiset saavat lääkkeetöntä hoitoa sairauteensa. Moni tällaista hoitoa saanut kertoo kokemuksellisen oppimisen olevan keino päästä irti päihteistä.

Keskustelimme ihmisten kanssa avajaisissa siitä, että paljon apua tarvitsevia asuu etenkin Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueella. Paljon ihmisiä, jotka käyttävät eri päihteitä surun tai ahdistuksen lääkkeenä tai toisaalta tuomaan sen ainoan ilon ja helpotuksen hetken viikossa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa on pitkät perinteet miesten ja naisten mielenterveysongelmilla.



Nälkävuosina vanhempia painoi jatkuva ahdistus lasten ruuasta. Sotavuosina ahdistuttiin puutteen, kuolemanpelon ja evakkoon lähtemisen takia. Sodan jälkeen oltiin vahvasti traumatisoituneita sodasta. 1970-luvulla sukulaiset lähtivät Ruotsiin töihin, mikä aiheutti valtavaa katkeruutta.

1990-luvulla iski valtakunnallinen lama, eikä ollut töitä. 2000-luvulla nuoret eivät löytäneet työpaikkoja, mikä aiheuttaa edelleen syrjäytymistä.

2010-luvulla ilmastonmuutos ahdistaa etenkin nuoria niin paljon, että tulevaisuus näyttää mustalta. Kun tähän lisätään vielä itäsuomalaisen ihmisen henkilökohtaiset vastoinkäymiset ja perheen surut, mielenterveysongelma on valmis.

Jokaisella vuosikymmenellä ahdistusta on haluttu lieventää käyttämällä alkoholia ja lääkkeitä. Todellisuudessa henkinen ahdistus ja alkoholin käyttö muodostavat yhdessä spiraalin, josta ihmisen on vaikea päästä pois.

Itä-Suomessa on aina ollut paljon hyväksyttävämpää olla kännissä ja sekoilla kuin kertoa pahan olonsa syy avoimesti vanhemmille tai ystäville. On aina ollut myös paljon hyväksyttävämpää käyttää henkistä väkivaltaa läheisiään kohtaan kuin surra ahdistuksensa pois.

Kaikille itäsuomalaisille pitäisi kertoa tämä viesti: On ihan okei, jos sulla on joskus paha olla. Kerro se läheisellesi ja pyydä, että se on tarvittavan ajan sun tukena. Jos sinulla ei ole läheistä, SPR, seurakunnat ja Kainuun Soten palvelut haluavat auttaa sinua. Sinulla on oikeus saada apua.

1960-luvulla Itä-Suomessa oli paljon lapsiperheitä, pieniä maatiloja, 30 oppilaan kansakouluja, torimarkkinoita, lavatansseja ja värikkäitä verhoja. Ilmapiirissä oli häivähdys keveyttä ja ilmavuutta. Saataisiinko me yhdessä sellainen kevyt mielenmaisema takaisin 2010-luvulle?