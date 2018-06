Yläkerta: Videoapu paras apu tuomarille ja kaikille

Raimo Viirret

Olen pitkään ollut sen kannalla, että videoapu on otettava yleisesti käyttöön myös jalkapallossa, kuten se on nykypäivää jääkiekossa ja jopa kotikutoisessa pesäpallossammekin.

Yleensä kun asia on tullut puheeksi muiden futisfanien seurassa, joukosta on löytynyt epäileviä ja vastustajia.

Jotkut lienevät vielä menossa olevien mm-kisojenkin aikaan sitä mieltä, että jalkapallosta menetetään jotain olennaista videotarkistuksissa. Että väärien tuomioiden mahdollisuus muka tavallaan kuuluu lajin luonteeseen.

Mitä videotuomaristo vie



pois, on todellakin väärät tuomiot. Ja aivan helkkarin hyvä niin.

MM-tasolla ja eri maiden mestaruusliigoissa tuomarivirheet saattavat olla valtavan merkityksellisiä. Jopa mestaruus voi olla virheistä kiinni tai sitten seuralle äärimmäisen tärkeä sarjanousu tai juuri nyt pääsy jatkoon alkulohkosta.

Paikka Mestareiden liigassa voi ratketa väärän tuomion ansiosta, jos rankkari jää tuomitsematta tai tuomitaan väärin perustein.

Videotuomarit antavat tarvittaessa päätuomarille tiedon, että tilanne on syytä tarkistaa videolta. Näin on mm-otteluissa tapahtunut jo lukuisia kertoja. Tuomari on vasta videotarkistuksen jälkeen usein osoittanut rangaistuspotkupilkkua.

Toiset eivät tykkää videotarkistusten aiheuttamista keskeytyksistä pelin tempoon.

On totta, että tarkistukset keskeyttävät kiihkeän pelin joksikin aikaa. Mutta niin tapahtuu usein myös vammojen tai valitettavan usein teeskenneltyjen loukkaantumisten takia.

Kuuluuko jalkapallokulttuuriin todellakin se, että ”uhri” aloittaa koipeen kopautuksesta tai päähän hipaisusta hirveän ulinan ja puolikuolleena kieriskelyn. Juostakseen sitten heti kentälle päästyään aivan täyskuntoisena maalintekoon…

Tuo teatteri on futiksen syöpä. On pelaajia, jotka ovat itse kentällä äärimmäisen kovaotteisia, mutta itse kohteeksi joutuessaan aloittavat säälittävän näytelmänsä mitättömistä kosketuksista, jos vastustajalle on pienikin mahdollisuus saada keltainen kortti tai omalle joukkueelle rangaistuspotku.

Videoapu pitäisi saada mukaan hillitsemään tätäkin. Teeskennellystä vammasta armotta punainen kortti.

Punaista korttia tuomarin pitäisi uskaltaa näyttää heti myös tuomiosta urputtajille.

Keltaisia jo tulee, mutta silti tuomarin ympärillä vaahtoaa usein puolentusinaa pelaajaa vaatimassa videotuomion muuttamista. Sitä ei saa sallia. Kun tuomio on videokatselun perusteella julistettu, pulinat heti pois punaisen uhalla.

Videotuomiot ovat tuoneet mukaan myös uuden ilmiön. Videotarkistusta vaaditaan aina kun hyökkäävän joukkueen pelaaja kaatuu rangaistusalueella. Tämäkin pitää saada loppumaan. Videotuomarin välittömään viestiin päätuomarille pitää luottaa. Vain epäselvät tilanteet on tarkistettava – myös mahdollisissa paitsiotilanteissa.