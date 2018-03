Yläkerta: Yhdessä kohti hyvää

Minna Komulainen

Kirjoittaja on Kainuun Sanomien markkinointipäällikkö.

Mikä saa ihmisen valitsemaan asuinpaikan ja arvostamaan sitä? Mistä löytyy yhteiskunnallinen ja sosiaalinen menestys?

Kajaani nousi kolmanneksi parhaaksi asukastyytyväisyyttä parantaneeksi kunnaksi asukastyytyväisyydessä tällä viikolla. On asioita, joita on tehty niin vaikuttavasti että ne helpottavat asukkaiden arkea.

Sitran johtavan asiantuntijan Jonna Heliskosken mukaan vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta missiosta tulee päämäärä, jolla houkutellaan uusia osaajia ja pidetään alue vetovoimaisena.

Vaikuttavuus syntyy



aina yhteisöissä. Asukkaat kokevat, että heitä kuunnellaan. Kajaanin kaupunki kysyi arjen toimivuudesta kaikille avoimella asukaskyselyllä. Kuhmo poimii puurobaarissa parhaat ideat kaupungin kehittämiseen. On kuntia, kuten Porvoo, joissa kerätään jatkuvaa pikapalautetta asukkailta digisovelluksen avulla.

Vaikuttavuus syntyy yhdessä tekemisen meiningistä. Yksi teko johtaa toiseen, syntyy vaikuttavuusketju. Slushit ja innovaatiohubit ovat täynnä puhetta ja tekoja, miten ne haluavat muuttaa maailmaa.

Mihaly Csikszentmihalyi on tutkinut työn flow:ta ja sitä, mikä erottaa organisaatiot toisistaan. Luovat organisaatiot pystyvät uudistumaan ja niillä on kyky tehdä merkityksellisiä asioita. Niissä tekemisen punainen lanka on kirkas, strategia kumpuaa ruohonjuuritasolta.

Tekemisen merkittävyydestä jää aina jalan- ja kädenjälki. Ekologinen jalanjälki on meille monelle tuttua, kuten muovipussien kulutuksen vaikutusten mittaaminen maapallolla. Jalanjälki kuitenkin katsoo taaksepäin ja mittaa eilispäivän tekemistä.

Entä jos katsottaisiin eteenpäin, kohti tulevaa tekemistä, niitä tavoitteita ja toimia, miten alueelle saadaan kilpailuetua? Siitä syntyy yhdessä tekemisen kädenjälki. Kädenjäljen eteen toimiminen kokoaa silppukehittämisen palaset ja puhaltaa yhteisvoimaa alueen kehitykseen. Siilorajat murenevat.

Viime viikolla Kajaanissa Jonna Heliskoski herätteli kuulijoitaan kuplasta, että kaikki jo tietävät, mitä me teemme. Tarvitaan viestintää, joka kohtaa asiakkaat. Heliskoski mukaan sosiaalinen markkinointi pyrkii tavoitteelliseen vaikuttamiseen suotuisan kädenjäljen aikaansaamiseksi. Se edistää hyvän tekemistä ja vahvistaa yhteisöjä.

Digitalisaation ja algoritmien tanssin myötä empatia ja palvelumuotoilu ovat nousseet maailmalla vastatrendiksi tuomaan inhimillisyyttä palveluihin. On tärkeää, että asiakkaalle luodaan polku, joka ei katkea kesken kaiken. Prosessiputket laajenevat verkostomaisiksi alueellisiksi ekosysteemeiksi, jotka kannattelevat uutta tulijaa, ottavat hänet vastaan ja antavat tarttumapintaa paikkakuntaan.

Inhimilliset ekosysteemit syntyvät merkityksestä. Mutta kuka johtaa vaikuttavuutta ja verkostoja? Poliitikot, virkamiehet, asukkaat?

Kun vahvistetaan pienien tekojen tekemistä ruohonjuuritasolla, niin alueen hyvinvointi ja vetovoimaisuus kasvavat.