Äidin asenne oli muokannut Kertun muistot, sattumalta vanha valokuva palautti mieleen isän hyvät puolet

Julkaistu 8.9.2018 klo 07:00

Tutkija: Lapsen muisti on manipuloitavissa. Aivomme muistavat negatiiviset asiat positiivisia paremmin. Muisti ei tee myöskään eroa oikeasti tapahtuneiden ja mielikuvituksen tuotteiden välillä. Muistojen syntymiseen ja niiden voimakkuuteen vaikuttavat tunnetilan lisäksi myös toisto ja eri asioiden yhdistely yhtenäisiksi tapahtumaketjuiksi.Kerttu oli kokonaan unohtanut hyvät hetket alkoholisti-isänsä kanssa ennen kuin löysi vanhan valokuvan. Vuosikymmenien jälkeen mieleen alkoi tulvia myös onnellisia lapsuusmuistoja.

Puolukanvarpujen keskellä istuu tyttö. Hänellä on yllään punainen villatakki, ja hiuksissa on samanvärinen lettinauha. Sinisissä