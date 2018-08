– Kuivausliina on aina mukana, kun telttailemme. Sillä on kätevä pyyhkiä teltta kuivaksi. Märkä teltta on painavampi kantaa kuin kuiva, Suvi Ruuska ja Meri Ruuska sanovat.

Älä anna kylmän yllättää kesken makeiden ulkounien

★ Tilaajalle Kotimaa Julkaistu 20.8.2018 klo 12:00 | 0

Hyvä makuualusta voi ratkaista yöunien laadun ulkosalla.Satoja öitä ulkona viettäneet Kaisa ja Miika Sirkiä kertovat, mitä ulkona yöpyvän kannattaa ottaa huomioon.

Kaisa Sirkiä

tykästyi ulkona nukkumiseen jo lapsena, jolloin hän pystytti kesäisin oman teltan mökkipihalle Saimaan