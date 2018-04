Alaikäinen tyttö Turun joukkopuukotuksesta: Yhtäkkiä hän kääntyi minuun päin ja puukotti

STT, MIKKO GUSTAFSSON

Turku

Oikeus on kuullut Turun vankilassa alaikäistä syyrialaistaustaista tyttöä, joka joutui veitsi-iskun uhriksi. Uhriksi joutunut tyttö tiesi syytetyn Abderrahman Bouananen entuudestaan, mutta ei ollut kertomansa mukaan varsinaisesti tämän kaveri tai ystävä.

Tyttö kertoi, että oli juuri ottanut kuulokkeet pois päästä ennen kuin mies iski häneen. Mies oli ennen tyttöä iskenyt naisuhria, mutta tytön mukaan hän ei ehtinyt nähdä tilannetta tarkasti.

– Yhtäkkiä hän kääntyi minuun päin ja puukotti minua.

Tyttö huomasi myöhemmin, että kaikki hänen vaatteensa olivat veressä. Hän kertoi, että pelkäsi elämänsä loppuvan.



Tyttö sanoi myös toivoneensa, että puukottaja ei ehtisi tappaa monta. Hän kuvaili turvallisuudentunteensa järkkyneen iskun jälkeen.

– Kukaan ei voi ymmärtää, että minulle voi tapahtua Suomessa niin, tyttö sanoi.

Oikeus on ehtinyt kuulla tänään ennen tyttöä kahta veitsi-iskussa haavoittunutta naisuhria.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä. Bouanane on myös kertonut poliisin kuulusteluissa, että oli omasta mielestään paikalla toteuttamassa terroritekoa. Puolustus on kuitenkin kiistänyt, että teot olisi tehty terroristisessa tarkoituksessa lain tarkoittamalla tavalla.