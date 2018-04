Alakouluikäisen pornolle altistumista on lähes mahdotonta estää

STT, Olli-Pekka Paajanen

Helsinki

Kova porno on vain parin klikkauksen päässä lapsenkin mobiililaitteessa. Jo kouluikäiset ja jopa sitä nuoremmat näkevät pornoa. Jos pääsyn materiaaliin onnistuu estämään lapsen omasta kännykästä, sille altistutaan esimerkiksi vanhempien lasten tai kavereiden kautta.

Väestöliiton lastenpsykiatri Raisa Cacciatore pitää selvänä, ettei lapsia voi suojata loputtomiin internetin sopimattomille aineistoille altistumiselta.

– Esimerkiksi päiväkotikasvattajille tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että 88 prosenttia heistä oli huolissaan lasten altistumiselta liialle tiedolle, johon he eivät ole kypsiä, Cacciatore kertoo.

Vanhemmille tehdyssä tutkimuksessa taas selvisi, että seksuaalisuudesta puhuminen askarruttaa heitä.



– Vanhemmat kysyvät esimerkiksi, että miten seksistä tulisi puhua, miten suhtautua lasten itsetyydyttämiseen ja miten kertoa turvataidoista, Cacciatore kertoo.

Väestöliiton poikien ja nuorten miesten puhelimeen tulee yhteydenottoja myös pornosta. Porno voi olla lapselle käsittämätöntä, ahdistavaa ja pelottavaa.

– Usein puheesta kuuluu, että näihin asioihin on törmätty. Puhetapa, millä asioita esitetään viittaa usein pornomaailmaan. Alakoululaiset esimerkiksi saattavat kysyä, mitä porno on, poikien ja nuorten miesten tiimin nuorten asiantuntija Anders Hulden kertoo.

Espoolaiskoulu kannustaa vanhempia suojaamaan laitteita

Ilmiö on tunnistettu myös kouluissa. Esimerkiksi espoolaisen Eestinkallion koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä päätti maaliskuussa pyytää vanhemmilta kokemuksia siitä, miten he ovat onnistuneet rajoittamaan lastensa pääsyä vahingollisiin sisältöihin. Koulu välitti Wilmassa kaikkiin koteihin huolenilmauksen siitä, että tällainen ilmiö on olemassa.

– Jo ekaluokkalaisten keskuudessa voi olla sellaista, että eksytään väärille sivuille. Tämä ei erityisesti koske meidän kouluamme, mutta päätimme ilmaista huolemme vanhemmille, Eestinkallion koulun rehtori Salla Leinonen kertoo.

Kännykän käyttö on koulussa kielletty, ellei opettaja anna siihen erikseen lupaa.

– Mutta emme toki tiedä, mitä tapahtuu koulumatkoilla ja muualla.

Osa vanhemmista on kertonut rehtorille vinkkejä, jotka hän aikoo jakaa kaikille vanhemmille.

– Joku oli sopinut lasten kanssa siitä, että lasten kännyköiden kuvat, sivuhistoriat ja katsotut videot voidaan katsoa kotona läpi. Operaattorit voivat myös tehdä liittymiin rajoitteita. On olemassa myös sovellus, joka antaa tietoa siitä miten paljon ja mitä kännykällä tehdään.

Lapsi ei ymmärrä, että porno on näytelmää

Cacciatore kertoo, että hänelläkin on ollut terapiassa ihmisiä, jotka ovat lapsuudessaan altistuneet pornolle ja kärsivät siitä edelleen.

– Käytännössä silloin, kun lapsi on sitä nähnyt, kukaan ei ole pystynyt lapsen tasolla selittämään, että tämä on näyteltyä, vapaaehtoista ja se on tarkoitettu hätkähdyttämään. Että ihmiset eivät syö toisiaan, satuta toisiaan tai eivät ole hoitamassa kauheaa hätää vaan ovat siinä huvittelemassa.

Hän neuvoo, että pornoa selittäessä olisi hyvä samalla kertoa myös seksistä positiivisessa mielessä.

– Että se sisältää nautintoa ja tunteita. Ja että tehdään vain sitä mitä molemmat haluavat ja toivovat, ja että on aina vapaus sanoa ei.

Rajoittamisen ohella on tärkeää, että lapsella on puheyhteys aikuiseen, joka selittää ja käy lapsen kanssa pornon herättämiä tunteita läpi.