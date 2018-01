Ammattikorkeakoulujen arviot vastinrahakeräyksestä

STT

STT lähetti toissa viikolla Manner-Suomen ammattikorkeakouluille kyselyn vastinrahakampanjan edistymisestä. Viime viikon torstaihin mennessä 19 ammattikorkeakoulua oli vastannut kyselyyn.

Kajaanin ammattikorkeakoulu ei lähtenyt ennustamaan, paljonko keräyksellä saadaan rahaa kokoon, koska se ei ole saanut vielä päätöstä varainkeruuhakemuksestaan.

Kysymykset olivat:

1: Osallistuuko oppilaitoksenne vastinrahakelpoiseen varainhankintaan?

2: Kuinka paljon oppilaitoksenne on jo saanut kerättyä?

3: Kuinka paljon ennustatte keräävänne vastinrahakelpoisena aikana?

4: Miten arvioitte tilannetta tällä hetkellä?

Kajaanin ammattikorkeakoulu

1: Osallistuu.

2: Olemme hakeneet Poliisihallitukselta varainkeruulupaa lokakuussa 2017, muttemme ole vielä saaneet päätöstä.

4: Pidämme varainkeruuta hyvänä uutena mahdollisuutena, joka monipuolistaa tulolähteitä. Kuitenkin varainkeruun tulo-odotukset ovat hyvin maltilliset.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

1: Kyllä



2: Varainhankintatoiminta on alkamassa vasta nyt alkuvuodesta.

3: Diakin hallitus on asettanut tavoitteeksi 500 000 euroa vuoden 2018 aikana.

4: On vaikea vielä sanoa, miten paljon tulemme keräämään, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet saada varoja kerättyä erityisen profiilimme johdosta.

Laurea-ammattikorkeakoulu

1: Kyllä

2: Keräys on vasta juuri alkanut – Laurea Ammattikorkeakoulu Oy sai Poliisihallitukselta keräysluvan vasta tammikuussa, eikä varainhankintaa ole voinut aloittaa ennen sitä.

3: Keräyksen tavoite on 1,2 milj. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

4: Tilanne vaikuttaa tällä hetkellä lupaavalta. Pystymme arvioimaan sitä paremmin, kun kampanja saadaan käyntiin.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

1: Kyllä

2: Keräyslupaa ei ole vielä tullut, joten emme ole voineet aloittaa.

3: Tavoitteena 750 000-1 000 000 euroa.

4: Tällä hetkellä positiivisen odottavalla kannalla, eli kampanjaa suunnitellaan, mutta ei ole voitu vielä konkreettisesti käynnistää, kun keräyslupaa ei ole saatu.

Turun ammattikorkeakoulu

1: Kyllä

2: Noin 75 000 euroa.

3: Emme ole asettaneet varsinaista tavoitetta, koska tilanne on meille uusi.

4: Kiinnostusta on paljon, mutta toki myös ihmettelyä. Tämä sama ilmiö oli ensimmäisellä kierroksella yliopistojen vastaavassa varainhankinnassa. Kampanjamme on kerännyt paljon positiivista palautetta sekä sidosryhmiltämme että muilta ammattikorkeakouluilta.

Saimaan ammattikorkeakoulu:

1: Kyllä

2: Varainkeruulupahakemuksemme on vielä Poliisihallituksen käsittelyssä. Aloitamme kampanjamme, kun olemme saaneet varainkeruuluvan.

3: Ennustetta meillä ei ole, koska varainkeruuta ei ole vielä pystytty aloittamaan.

4: Yrityksillä, säätiöllä ynnä muilla mahdollisilla lahjoittajilla tuntuisi olevan positiivinen suhtautuminen ammattikorkeakoulujen varainkeruuseen. Muuta on vaikea tässä vaiheessa sanoa, kun varsinaista varainkeruuta ei ole pystytty aloittamaan ruuhkautuneen lupakäsittelyn vuoksi.

Lapin ammattikorkeakoulu:

1: Osallistuu. Lapin ammattikorkeakoulu on saanut keräysluvan 8.12.2017.

2: Noin 135 000 euroa.

3: Tavoitteenamme on kerätä 800 000 – 1 000 000 euroa.

4: Keräys on aloitettu juuri ennen joulua ja on lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Varainkeruu tulee olemaan ammattikorkeakouluille haasteellista, koska yliopistot ovat vastikään suorittaneet kaksi keräystä. Toisaalta tämä on hyvä mittari siihen, miten ammattikorkeakoulutusta arvostetaan alueella ja työelämässä. Jos saavutamme keräystavoitteemme, se osoittaa ammattikorkeakoulun arvostuksen ja merkityksen alueen elinkeinoelämälle.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

1: Osallistuu

2: Olemme vasta aloittamassa vastinrahakelpoista varainhankintaa. Viime vuonna saimme lahjoituksina noin 1 000 000 (tosin ei kaikki vastinrahakelpoista).

3: 500 000 euroa

4: Kampanjat ovat parhaillaan käynnistymässä

Yrkeshögskolan Arcada

1: Kyllä, Arcada osallistuu vastinrahakelpoiseen varainhankintaan.

2: Olemme tähän mennessä keränneet 1 100 000 euroa.

3: Tarkkaa rahasummaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

4: Tilanne näyttää Arcadan osalta lupaavalta. Usea taho on osoittanut kiinnostusta varainhankintakampanjaamme kohtaan. Yliopistojen ja korkeakoulujen vastaavat varainhankintakeräykset ovat saaneet myönteistä julkisuutta ja ovat näin luoneet hyvät mahdollisuudet ammattikorkeakoulujen kampanjoille. Tietämys ja kiinnostus korkeakoulujen varainhankinnasta on nyt parempi.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

1: Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu varainhankintaan.

2: Keräys käynnistyy tammikuun aikana.

3: Tavoitteenamme on saada kokoon 1 000 000 euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

4. Tavoite on erittäin haastava.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

1: Kyllä

2: 0 euroa, keräys aloitetaan keväällä 2018. Emme ole vielä saaneet varainkeräyslupaa.

3. Tavoite tälle vuodelle 1 000 000 euroa.

4: Hyvä uudistus, arvioimme että pystymme saamaan keräyksellä merkittävän määrän pääomaa

Savonia-ammattikorkeakoulu

1: Savonia-ammattikorkeakoulu on osakeyhtiön hallituksen päätöksellä mukana vastinrahakelpoisessa varainhankinnassa.

2: Poliisihallituksen lupa tuli muutama päivä sitten, joten ei ole kertynyt euroja.

3: Savonia on viime syksynä asettanut tavoitteekseen 1 500 000 euroa.

4: Saimme vasta uudenvuoden jälkeen Poliisihallitukselta luvan, joten varsinaiseen keräystyöhön lähdemme nyt liikkeelle. Savonian varainhankinta kohdistuu Pohjois-Savon alueelle. Uskomme, että saamme Savonian tukemiseen mukaan säätiöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Pohjois-Savossa on vahva kone- ja energiateollisuus sekä metsäteollisuus ja alkutuotanto ja hyvinvointiteknologia. Uskomme, että yritykset ja säätiöt haluavat olla tukemassa Savoniaa koulutus- tutkimus- ja kehittämistyössä. Savonia tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa kaikilla sen koulutusaloilla, joten olemme optimistisia, vaikkakaan tämän tyyppiseen varainhankintaan ei ole totuttu.

Lahden ammattikorkeakoulu

1: Osallistuu, olemme hakeneet lupaa.

2: Ei yhtään, koska lupa puuttuu.

3: Tavoitteemme on 2 000 000 euroa.

4: Keräyslupien pitkä käsittelyaika Poliisihallituksessa huolettaa.

Yrkeshögskolan Novia

1: Kyllä

4: Varainkeruukampanja on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1: Kyllä

2: Keräyslupaa ei ole vielä tullut. Saldo 0 euroa, kunnes keräys käynnistyy (Jyväskylän ammattikorkeakoululle on sittemmin myönnetty keräyslupa, ilmoittaa Poliisihallitus)

3. Tavoitteenamme on kerätä noin 3 miljoonaa euroa.

4. Varainhankintaan liittyvissä keskusteluissa sidosryhmiltä on tullut positiivista palautetta.

Hämeen ammattikorkeakoulu

1: Kyllä. Keräyslupamme on prosessissa, ollut n. 3,5 kk.

2: 0 euroa

3: Toivottavasti vähintään satoja tuhansia

4. Toimenpiteitä on mietitty ja osin aloitettu.

Karelia-ammattikorkeakoulu

1: Olemme lähettäneet lupahakemuksen Poliisihallitukselle syksyllä 2017. Lupaa ei ole toistaiseksi käsitelty.

2: Keräystä ei ole vielä voitu aloittaa.

3: Tavoitteenamme on kerätä noin 500 000 euroa.

4: Olemme odottavalla kannalla.

Tampereen ammattikorkeakoulu

1: Saimme poliisihallinnolta keräysluvan vuodenvaihteessa.

2: Keräys on juuri aloitettu.

3: Muutamia lahjoituksia on sovittu, mutta niistä lahjakirjat allekirjoitetaan ja asia julkistetaan vasta myöhemmin.

4: Meillä ei ole varsinaista tavoitesummaa keräykselle.

Oulun ammattikorkeakoulu

1: Osallistumme vastinrahakelpoiseen varainhankintaan

2-3: Meillä ei ole vielä varainkeruulupaa. Arvioimme tarkemmin keruutavoitetta kun lupa on myönnetty.

4: Kiinnostusta Oulun ammattikorkeakoulun varainhankintaan alueellamme on, ja olemme saaneet asiaan liittyen yhteydenottoja. Parhaiten voimme arvioida tilannetta vasta, kun saamme varainkeruuluvan.