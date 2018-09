Arktinen vaatii uutta asennetta

Ruhtinas Albert II avasi arktisten asioiden kongressin Oulussa. Hän vieraili myös Maikkulan kartanolla.

Daniel Wallenius

Oulu

Arktisen alueen hyvinvointi on koko maailman vastuulla, sanoo Monacon ruhtinas Albert II.

– Täytyy muistaa, että se, mikä tapahtuu jossain tuolla etelässä, vaikuttaa myös täällä pohjoisessa. Arktinen alue on herkkä kaikelle muutokselle ja on korkea aika, että muutkin maat kiinnittävät siihen huomiota, Albert sanoo.

Ruhtinas Albert nostaa arktisen alueen suurimmiksi uhkiksi ilmastonmuutoksen sekä muun ympäristön turmeltumisen.

– Arktisen alueen luonnonvarat ovat entistä paremmin saatavilla ja niiden arvo nousee. Tähän liittyy uusia riskejä, hän sanoo.

Ruhtinas Albert sanoo, että arktisen alueen uhat kyllä ymmärretään hyvin ja niiden kitkemiseksi on olemassa työkalut.

– Mutta poliittiset päätökset rakentuvat valtioiden rajojen mukaan, vaikka ympäristöongelmat ylittävät ne. Rahoitus puolestaan keskittyy lyhyen tähtäimen toimintaan. Pelkät työkalut eivät riitä. Täyden potentiaalin saamiseksi pitää muuttaa asenteita.

Ruhtinas nostaa esiin myös luonnonvarojen vastuullisen käytön.

– Meidän on tarjottava alueen asukkaille tulevaisuus, joka ei vaaranna heidän elinympäristöään.

Ruhtinas sanoo, että hänellä on suuret odotukset Suomen parhaillaan käynnissä olevaa arktisen neuvoston puheenjohtajakautta kohtaan.

– Suomen rooli tiettyjen asioiden ja ideoiden edistämisessä on suuri. Toivotan teille onnea.

Arktisen yliopiston kongressi

Ruhtinas vieraili tiistaina Oulussa, missä hän osallistui yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden verkoston, Arktisen yliopiston, UArctic-kongressiin.

Hän oli tiistaina aamupäivällä oululaisten yritysten vieraana Linnanmaalla ja vietti alkuiltapäivän Maikkulan kartanossa, missä hän lounasti ja esiintyi myös lehdistön edessä.

Iltapäivällä Albert piti yhden avauspuheenvuoroista UArctic-kongressin avajaisissa Oulun yliopiston Saalastinsalissa Linnanmaalla.

Ruhtinas osallistui myös avajaistilaisuudessa paneelikeskusteluun YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteen haasteista arktisella alueella. Siinä hän otti kantaa hyvin samankaltaisiin asioihin kuin avauspuheessaan ja lehdistötilaisuudessa.

– 2030 on 12 vuoden päässä, se on huomenna. Aluetta muovaavat mekanismit ovat jo aktivoituneet. Ilmastonmuutos on hidas prosessi, mutta sen vaikutukset nähdään jo nyt.

Navat ovat tuttuja paikkoja

Ruhtinas Albert tunnetaan pitkään jatkuneesta kiinnostuksestaan arktista aluetta kohtaan. Hän on ainut virkaatekevä valtionpäämies, joka on käynyt sekä etelä- että pohjoisnavalla.

Ruhtinas on myös säätiönsä kautta tukenut useita hankkeita, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja pohjoisen ihmisiin.

Kiinnostuksen vuoksi Albert on vieraillut Suomessa myös aiemmin, minkä hän toi myös esille kongressin yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

– On ilo olla taas pohjoisessa juhlistamassa kanssanne tätä kongressia ja edistää tietoisuutta siitä, mitä arktisella alueella tapahtuu.

Aiemmin julkisuudessa olleista tiedoista poiketen ruhtinas Albert saapui Ouluun jo maanantaina illalla. Avajaisten jälkeen ruhtinas Albert osallistui vielä illalliselle Oulussa, minkä jälkeen hän jatkoi matkaansa Pekingiin.

Lajissaan toinen kongressi

UArctic-kongressi järjestetään tällä viikolla Oulussa ja Helsingissä osana suomen arktisen neuvoston puheenjohtajakautta. Kongressin neljä ensimmäistä päivää pidetään Oulussa ja päätöspäivä Helsingissä.

Avajaistilaisuuteen osallistui Ruhtinas Albertin lisäksi myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.), päätöstilaisuuteen osallistuu presidentti Tarja Halonen.

Kongressiin osallistuu yli ihmistä noin 30 maasta. Vieraista noin 460 saapuu Ouluun. Tapahtuma on suurin Arktisen yliopiston koskaan järjestämä tapahtuma.

Arktinen yliopisto on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöverkosto, joka keskittyy pohjoisen alueiden kehitykseen. Oulun yliopisto on yksi suurimmista sen 200 jäsenorganisaatiosta.

Ruhtinas Albertin nimeä kantavalla säätiöllä on yhteistyösopimus UArcticin kanssa, sekä yhteistyötä usean eri verkoston toimijan kanssa. Edellinen UArctic-kongressi järjestettiin kaksi vuotta sitten Venäjällä.