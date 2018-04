Aurinko toi esiin kevään merkit

STT, ANNE SALOMÄKI

Helsinki

Linnuista kiinnostuneen on syytä pitää katse taivaalla. Sunnuntaille on luvassa erinomaista muuttosäätä etelästä saapuville linnuille.

Tiukkakaan tuijotus ei hyvällä säällä välttämättä riitä.

– Mitä kovempi myötätuuli on, sitä korkeammalla linnut lentävät. Silloin lintuja ei näe yhtä hyvin, kun taas vastatuulella ne joutuvat lentämään matalammalla, BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi kertoo.

Lehtiniemen mukaan monien lintujen muutto on noin viikon myöhässä. Säiden lämpenemisen jälkeen aikataulua kurotaan nopeasti kiinni. Kiuruja on jo nähty runsaasti, ja viime päivinä myös sepelkyyhkyjen ja töyhtöhyyppien määrä on kasvanut. Kurkien ja hanhien muuton Lehtiniemi uskoo kiihtyvän lähipäivinä.



Myös ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green Luonto-Liitosta sanoo, että erityisesti kurjista on viime aikoina tullut useita havaintoilmoituksia. Hangossa joku on kertonut liitolle bonganneensa kyyn, ja joitakin perhoshavaintojakin on jo tullut.

Toistaiseksi pohjoisin leskenlehtihavainto on tullut Keski-Suomesta Jämsästä. Myös Etelä-Suomen tienpientareilla on näkynyt keltaisia kukintoja.

Tiedossa tulvia

Etelärannikolla jokien vedenkorkeudet ovat lähteneet lämpenevän sään myötä nousuun. Suomen ympäristökeskus (Syke) kertoo, että osassa joista tulvahuippu on mahdollisesti jo saavutettu, mutta monissa huippu on edessä alkuviikosta.

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen ennakoi keskimääräisiä tai keskimääräistä suurempia tulvia talven suuren lumimäärän vuoksi.

Vehviläisen mukaan pienissä järvissä vesi alkaa etelässä nousta ensi viikolla. Suurten järvien vedenkorkeuden nousussa voi mennä vielä viikkoja.

Lumen lisäksi myös jää alkaa hävitä.

– Missään tapauksessa ei enää pidä mennä jokien jäälle ja järvissäkin siinä ja siinä, kun aurinko paistaa, Vehviläinen sanoo.

Lumi sulaa vauhdilla myös muualla kuin vesistöjen liepeillä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos neuvoo kiinteistöjen omistajia huomioimaan ja tarvittaessa poistamaan kattojen lumikuormat, joiden painoa vesisade lisää huomattavasti.

Viljelijät odottavat kevätkylvöjä

Lintubongareiden lisäksi taivaasta tarkkailevat maanviljelijät. ProAgria Keskusten Liitosta kerrotaan, että kevätkylvömahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Palvelukehityksen ja puutarha- ja luomutuotannon johtava asiantuntija Terhi Taulavuori sanoo, että idässä ja pohjoisessa viljelijät joutunevat odottelemaan lumen sulamista vielä hyvän tovin. Länsi- ja Varsinais-Suomessa lumipeitteen pikainen hupeneminen saattaa mahdollistaa kylvötyöt tavallisessa aikataulussa myöhäisestä keväästä huolimatta, jos routa ei ulotu kovin syvälle.

Taulavuoren mukaan varhaisista kylvöistä on saatu parhaimmat satotulokset, joten painetta pellolle pääsemiseen on. Turhalla kiireellä ei koneita voi kuitenkaan laittaa töihin.

– Pelloille ei voi mennä liian aikaisin, koska raskas kone tiivistää maan rakenteen, jos maa ei ole tarpeeksi kuiva, Taulavuori sanoo.

Taulavuori huomauttaa, että paras suoja säätä vastaan on maan hyvä kunto.

– Oli kevät sitten aikainen tai myöhäinen tai sateinen tai kuiva, maan kasvukunto on se pohja, jolla satoa rakennetaan.