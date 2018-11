Autoliitto: talvinopeusrajoituksista pitäisi luopua – vastuu keliin sopivasta ajonopeudesta siirtyisi kuljettajan omalle harkinnalle

Autoliitto esittää, että talvinopeusrajoituksista pitäisi luopua kun uusi tieliikennelaki astuu voimaan.

Minna Akimo

Autoliitto ehdottaa, että Suomessa pitäisi luopua kokonaan talvinopeusrajoituksista. Nopeusrajoituksista voisi liiton mukaan luopa uuden tieliikennelain astuessa voimaan kesäkuussa 2020.

Uuden tieliikennelain myötä myös talvirenkaiden käyttövelvollisuus muuttuu keliperusteiseksi. Talvirenkaita voi käyttää marras-maaliskuun aikana, jos sää- ja keliolosuhteet sitä vaativat.

– Sama periaate tulisi ottaa käyttöön myös nopeusrajoitusten kohdalla eli talvirajoitukset olisivat voimassa, jos sää tai keli sitä edellyttää, Autoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Jukka Joutsjoki sanoo.

Autoliitto katsoo, että talvinopeusrajoitusten muuttaminen sää- ja keliperusteiksi lyhentäisi autolla kuljettavien matkojen matka-aikoja.

– Kun kaikkien muiden liikennemuotojen matka-aikoja pyritään lyhentämään, on kansantaloudellisestikin kestämätöntä olla pyrkimättä siihen tieliikenteessä, joka kattaa yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä. Alennetut nopeusrajoitukset pidentävät niin henkilöautojen kuin pitkän matkan linja-autoliikenteen matka-aikoja, Joutsjoki toteaa liiton tiedotteessa.

Nykykäytäntö estää ohituskaistojen laillisen käytön

Suomen pääteillä on investoitu miljoonia euroja ohituskaistoihin, joiden laillinen käyttö estyy vaikkapa rekan ohituksessa talvinopeusrajoitusten aikana.

Esimerkiksi liikenneturvallisuuden mallimaassa Ruotsissa ei talvinopeusrajoituksia ole.

– Jokakeväiseen ja -syksyiseen nopeusrajoitusmerkkien vaihtamiseen käytettävät rahat ja työaika ovat pois teiden kunnossapidosta.

– Suomessa voitaisiin ottaa mallia vaikka Saksasta, jossa joillakin tieosuuksilla on kaksi nopeusrajoitusmerkkiä. Alempi on voimassa kelin ollessa huono. Kelin määrittäminen ei voi enää olla ongelma, jos vastaava määritelmä tulee myös rengassääntöihin, Joutsjoki lisää.

Arvo kuljettajan omalle harkinnalle

Liitto perustelee vaatimustaan myös sillä, että talvinopeusrajoituksista luopumalla vähennettäisiin kuljettajan tarvetta ajaa aina korkeinta mahdollista nopeutta, joka voimassa olevan rajoituksen mukaan on mahdollista.

Liiton mukaan rajoituksista luopuminen antaisi arvoa kuljettajan omalle harkinnalle.

– Tästä on hyviä kokemuksia Ruotsista. Kun rajoitukset koetaan mielekkäiksi, niitä myös noudatetaan ja sääntökunnioitus paranee. Tätä on Suomessakin kokeiltu hyvällä menestyksellä muuttuvilla nopeusrajoituksilla varustetulla ykköstiellä, jossa on ollut kelin salliessa vielä viikko sitten 120 km/h rajoitus. Tämä käytäntö tulisi ulottaa jo nyt koko tieverkolle, jossa on muuttuvat nopeusrajoitusmerkit käytössä, Autoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Jukka Joutsjoki sanoo.