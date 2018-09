Barack Obamaa yritettiin vuosien ajan saada Suomeen, ja lopulta onnisti – yhdestä esiintymiseen liittyvästä asiasta ei hiiskuta

Barack Obama

Presidenttiydestä Netflix-sopimukseen

Yhdysvaltain 44. presidenttinä vuosina 2008–2016 toiminut Barack Obama (s. 1961) siirtyi syrjään presidentin tehtävästä tammikuussa 2017. Häntä virassa seurasi nykyinen presidentti Donald Trump.

Obama jäi perheensä kanssa asumaan Washington DC:hen, jotta perheen nuorin lapsi Natasha voisi käydä koulunsa loppuun.

Presidenttikautensa jälkeen Obama on muun muassa kirjoittanut uutta elämänkertaa, ja hän on kiertänyt puhumassa useissa eri tilaisuuksissa. Hän on mukana myös omaa nimeään kantavan The Obama Foundation -järjestön toiminnassa.

Toukokuussa 2018 suoratoistopalvelu Netflix julkisti Barack ja Michelle Obaman kanssa tekemänsä sopimuksen erilaisten ohjelmien tuottamisesta. Ensimmäisten ohjelmien on määrä ilmestyä suoratoistopalveluun vuonna 2019.