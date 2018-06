Berner: Etälennonjohtoa voisi Suomessa pilotoida esimerkiksi Vaasan lentoasemalla

Ruotsalaiset etälennonjohtoratkaisut ovat Saabin toimittamia.

Mikko Pulliainen

Tampere

Etälennonjohdon käyttöä voitaisiin Suomessa kokeilla esimerkiksi Vaasassa, pohtii liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Aiemmin kesäkuussa ministeri esitti <a href=”https://www.ksml.fi/kotimaa/Liikenneministeri-Berner-Suomen-lennonjohto-voisi-sijaita-Ruotsissa/1215893″>Keskisuomalaisen</a> haastattelussa, että etälennonjohdon ensikokeilu voisi olla Ruotsin kanssa toteutettava yhteistyö. Ruotsissa Sundsvallin ja Örnsköldsvikin lentoasemien lennonjohto hoidetaan kameroiden ja sensorien avustuksella paikallisen lentoasemapalveluiden tuottajan LFV:n etäkeskuksesta.

– Lähinnä olemme ajatelleet, että kun ne [lentoasemat] ovat keski-Ruotsissa, hypoteettisesti olemme puhuneet olisiko esimerkiksi Vaasan kenttä sellainen: lähellä rajaa, ja lentoasemalle olisi kuitenkin reittiliikennettä, joten voisimme katsoa aidosti, miten kokeilu vaikuttaa, Berner totesi Lännen Medialle keskiviikkona Tampereella.

Berner muistuttaa, että Suomessa on lentoasemia, joiden lennonjohtopalvelut eivät ole ympärivuorokautisia.



– Kun lennonjohtoa ei ole käytössä esimerkiksi öisin, palveluita voitaisiin yhdistää rajat ylittävästi tai tehdä turvaavia palveluita.

Toki etälennonjohdon toteuttaminen kysyy luotettavia verkkoyhteyksiä.

– Jos meillä olisi tiedossa. että yhteistyö toimisi esimerkiksi Ruotsin kanssa, silloin meillä voisi olla tällainen backup olemassa, Berner pohtii.

Sunnuntaina, heinäkuun ensimmäisenä päivänä astuu voimaan uusi liikennepalvelulaki, joka vapauttaa taksitoiminnan kilpailulle. Sen vaikutuksista on viime päivinä käyty osin huolestunuttakin julkista keskustelua.

Berner ei suoraan kommentoi, miten liiketoiminnan muutos voisi vaikuttaa vaikkapa eduskunnan taksinkäyttöön.

– Luulen, että tulevaisuudessa niinsanotun taksinimikkeen lisäksi on paljon muita palveluntuottajia. Se, mitä itse toivon on, että meillä olisi enemmän yhdistettyjä kuljetuksia, mikä mahdollistaisi myös että voisimme entistä paremmin vastata myös päästövähennysvaatimuksiin, ja että kapasiteetti olisi mahdollisimman hyvässä käytössä. Mitä enemmän meillä on digitalisaatiota, hyviä applikaatioita ja palveluita, niin ihmiset tuntevat toistensa tarpeet ja toisaalta myös palveluntuottajat tunnistavat käyttäjien tarpeita. Se mahdollistaa myös kapasiteetin tehokkaampaa käyttöä ja sen myötä tehokkaampia palveluita.

Joitakin viikkoja sitten Lännen Media uutisoi, että suomalaiset palveluntuottajat eivät ole noudattaneet vuodenvaihteessa voimaan astunutta rajapintojen avausvelvoitettaan.

Liikennepalvelulaki velvoittaa taksi- ja bussiyrittäjät sekä muut liikkumispalveluiden tarjoajat avaamaan liikennetietonsa. Valtion arvion mukaan Suomessa on noin 11 000 palveluntuottajaa, joita asia koskee, mutta Liikenneviraston ylläpitämästä NAP-luettelosta löytyi kesäkuun alussa vain noin 5 000 toimijan y-tunnukset.

Myös Berner on tilanteesta tietoinen.

– Tätä olemme seuranneet entistä tiukemmalla mielialalla. Toivotaan, että Trafi lähtee tässä nyt aidosti huolehtimaan, että markkinat syntyvät. Ja kun laki kokonaisuudessaan tulee voimaan 1.7., niin sitten myös huolehditaan avoimien rajapintojen syntymisestä ja siitä, että palveluntuottajilla on käytettävissä tieto siitä, mitä kapasiteettia on ja millaisia lippuja sekä lippujärjestelmiä voidaan synnyttää.

Aiemmin viikolla pohjoismaiset liikenneministerit kokoontuivat Suomessa. Bernerin mukaan eri maissa syntyvät avointen tietorajapintojen palvelut olivat keskustelunaiheiden joukossa.

– Miten voitaisiin synkronoida nämä myös keskenään sekä tuottaa entistä enemmän myös rajat ylittäviä avoimia tietorajapintoja? Silloin helpotettaisiin entistä enemmän lippujärjestelmien tuottamista ja yhtenäisten liikkumispalveluiden synnyttämistä.