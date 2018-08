Bussi syöksyi rautatielle Kuopiossa – neljä kuollut

Maria Kalliokoski

Kohti Kuopiota matkalla olleen junan matkustajat odottelevat parhaillaan bussikuljetusta Suonenjoen asemalla.

STT, KS

Linja-auto on syöksynyt kaiteen läpi sillalta rautatielle Kuopiossa. Onnettomuudessa ollut linja-auto oli Kemin Liikenteen, jonka kyydissä oli 20 matkustajaa.

Itä-Suomen poliisin mukaan kolarissa on ollut mukana myös viisi henkilöautoa. Onnettomuudessa on useita loukkaantuneita, mutta henkilövahingoista ei vielä ole tarkkaa tietoa. Pelastustoimet ovat käynnissä. Itä-Suomen poliisi kertoi noin kello 16:n aikaan Twitterissä, että viimeisen tiedon mukaan onnettomuudessa on kuollut neljä henkilöä.

Onnettomuus sattui hieman ennen kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien.

Poliisin mukaan tällä hetkellä epäillään, että bussiin olisi iskenyt tekninen vika. Bussi oli ajanut Kolmisopentietä etelän suuntaan, ajanut valoristeyksen läpi ja syöksynyt sitten sillalta useamman metrin pudotuksen junaradalle.

Tiedossa ei vielä ole, onko kyseessä paikallis- vai kaukoliikenteen bussi eli onko matkustajilla ollut käytössään turvavöitä.

Poliisi kieltää onnettomuuden takia Kolmisopen liikekeskukseen ajamiseen moottoritieltä eli Viitostieltä sekä Leväsentien suunnasta.

Junaliikenne on keskeytetty Suonenjoen ja Kuopion välisellä rataosalla. Bussin putoaminen radalle on aiheuttanut sähköratavian, jonka laajuudesta ei vielä ole tietoa. Junat on korvattu linja-autoin.

Junaliikenne on poikki myös Kajaaniin, jonne seuraavan junan piti tulla etelästä kello 17.31. Matkustajille on tilattu linja-autokuljetus Suonenjoelta Siilinjärvelle. Kajaanista iltapäivällä kohti Kuopiota lähtenyt juna pysähtyy Siilinjärvellä, josta matkustajat kuljetetaan linja-autoilla onnettomuuspaikan ohi.

Edit klo 15.40. Juttua päivitetty.

Edit klo 15.47 Juttua päivitetty.

Edit klo 15.51 Juttua päivitetty.