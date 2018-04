Eduskunnan ex-talouspäällikön kirja paljastaa reippaita eroja puhemiesten rahankäytössä

STT, SUSANNA JÄÄSKELÄINEN

Helsinki

Eduskunnan puhemiesten rahankäytössä on ollut räikeitä eroja viime vuosikymmeninä. Tämä käy ilmi eduskunnan entisen talouspäällikön Pertti J. Rosilan muistelmateoksesta, josta piirtyy kuva eri puhemiesten suhtautumisesta niin eduskunnan rahankäyttöön kuin omiinkin kuluihinsa.

Rosila käy läpi esimerkiksi Paavo Lipposen verraten korkeita kuljetus- ja turvakuluja ja niistä noussutta keskustelua, jota käytiin aikanaan myös julkisuudessa toistuvasti. Lipposen kaudelle osuivat myös eduskunnan 100-vuotisjuhlien kalliit viinihankinnat, jotka jäivät lopulta juhlissa nauttimatta maahantuontiin liittyneiden epäselvyyksien vuoksi.

Toisaalta erityisesti Maria Lohela ja Sauli Niinistö saavat Rosilalta kiitosta säästäväisyydestä, joka kohdistui myös näiden omiin kuluihin.

Rosila kertoo Lohelan esimerkiksi yllättäneen taloushallinnon virkamiehet ensimmäisellä pitkällä ulkomaanmatkallaan haluamalla matkustaa Kiinaan edullisimmassa matkustusluokassa. Samalle matkalle osallistuneet kansanedustajat käyttivät oikeuttaan matkustaa bisnesluokassa. Samoin Lohela jätti Rosilan mukaan eduskunnan virka-autoa käyttämättä monissa sellaisissakin ajoissa, joihin hänellä olisi ollut oikeus.



Vastaavasti taas Lipposen perheen kyyditykset ovat päätyneet julkisuuteen jo aiemmin.

Esimerkiksi Eero Heinäluoman Rosila arvioi olleen innokas säästämään etupäässä muista kuin omista menoistaan.

Tiitisen suhtautuminen asemansa muutoksiin närästi

Rosilan suorasanainen teos sisältää paljon hänen henkilökohtaisia, paikoin armottomiakin arvioitaan niin puhemiehistä kuin rivikansanedustajistakin ja jopa eduskunnan avustajista.

Rosila kuvaa eri yhteyksissä myös aiemmin julkisuudessa puituja vaikeita välejään eduskunnan ex-pääsihteeri Seppo Tiitisen kanssa.

Hän kertoo myös Niinistön puhemiehenä pettyneen siihen, miten Tiitinen onnistui estämään kaikki muutokset, joilla pääsihteerin vastuuta koko eduskunnan johtajuudesta olisi vahvistettu.

– Sen sijaan, että pääsihteeri istuu lähes tyhjän panttina puhemiehen korokkeella tai sisälukee puhemiesneuvoston kokouksissa lukutaitoisille läsnäolijoille eduskunnan päiväjärjestystä, hänen pitäisi oikeasti johtaa ja kehittää eduskuntaa, Rosila kirjoittaa.

Nykyisen pääsihteerin Maija-Leena Paavolan Rosila kehuu tuoneen mukanaan muutoksen ilmapiiriä, jota Rosila sai maistaa hetken ennen eläkkeelle jäämistään viime vuonna.

Rosila myös haukkuu eduskunnan avustajajärjestelmän, joka on hänen mukaansa tehoton ja mahdollistanut monenlaisia suoranaisia väärinkäyttämisiä. Avustajien tasossa on Rosilan mielestä kirjoa – todella hyviäkin on, mutta:

– Varsinkin vuoden 2011 vaalien jälkeen eduskuntaan on tullut täysin sopimattomia avustajia. Eräistä on päästy eroon sopimalla ja maksamalla, Rosila lataa.