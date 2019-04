Eduskuntataloa eivät arvosta kansalaiset, jos emme pysty arvokkaaseen käytökseen

Kiitos ja näkemiin. Kansanedustajat Jaana Laitinen-Pesola (kok.) ja Tapani Tölli (kesk.) jättävät eduskunnan. Tölli aikoo tehdä polttopuut talveksi ja hoitaa lastenlapsiaan.

Anita Simola, Aki Taponen

Haikeutta, eikä vain ripausta, vaan koko sylillinen. Sitä oli ilmassa vaalikauden päättäjäisissä keskiviikkona.

Eduskunnan jättää vapaaehtoiset peräti 35 kansanedustajaa. Lisäksi vaalikaudella on vaihtunut 15 edustajaa.

Eduskunnan valtiosalissa pidetyssä kahvitilaisuudessa eivät sentään silmäkulmat kostuneet, kun eduskunnasta lähtevät jättivät jäähyväisiä.

Haikeaan tapahtumaan liittyy myös vakavia sävyjä. Moni edustaja oli sitä mieltä, että aiemmin hyvässä maineessa ollut yhteistyö on saanut pahan kolauksen.

Pitkän linjan poliitikko Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) tuli Arkadianmäelle vuonna 1983. Nyt on aika sanoa näkemiin.

Uusille edustajille hänellä oli selkeä viesti: Oikea tieto on valtaa. Asioihin kannattaa perehtyä kunnolla. Edustajien pitää kunnioittaa toisiaan. Ei tätä taloa arvosta edes kansalaiset, jos emme itse pysty arvokkaaseen käytökseen ja yhteistyöhön.

Anttila jatkoi topakasti, että nyt yhteistyökyky on ollut hukassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli samoilla linjoilla.

– Meidän pitäisi löytää taas yhdessä tekemisen henki. Se on suomalaisten vahvuus. Kun on tehty yhdessä, niin on saatu paljon aikaan. Nyt on ollut sellainen ilmapiiri, että se on enemmänkin rikki kuin ehjä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhetta Orpoa kiitti erityisesti sen turvallisuuspoliittisesta osuudesta.

– Turvallisuuden eteen tehty työ on merkittävä, ja samalla on pidetty huolta puolustuskyvystä. Hyväksytyt lait ovat jääneet pienelle huomiolle.

Orpon vaalikentille on tupsahtanut tuttu apuri.

– Kyllä, Pessi-koirani oli tietämättäni tullut seuraamaan menoa Turun vaalikadulle. Koira oli siinä vaiheessa päivää huomattavasti virkeämpi kuin itse ehdokas, Orpo naurahti.

Kansanedustaja

Jaana Laitinen-Pesola (kok.) jättää eduskunnan istuttuaan yhden kauden. Aiemmin Tehyä luotsannut kansanedustaja toteaa, että hänellä on sote-sydän.

– Uudistuksen olisi toivonut pääsevän maaliin ennen kaikkea potilaiden takia.

Presidentin puheessa häntä viehättivät tulevaisuuden ja turvallisuuden teemat, jotka liittyvät oleellisesti yhteen.

Niin ikään eduskunnan jättävä kansanedustaja Tapani Tölli (kesk.) kiinnitti huomiota puheen historialliseen osuuteen.

– Presidentti otti esille perusasioita yhteiskunnan vakauden näkökulmasta. Peruspilarit on pidettävä pystyssä ja on kyettävä tekemään työtä yhdessä.

Töllin mukaan meillä on poliitikkoja, jotka ovat historiattomia.

– Ei tiedetä, mikä on menneisyys. Se on huolestuttavaa.

Kumpikaan ei ole tehnyt suuria suunnitelmien tulevaisuuden varalle.

– En vielä tiedä tulevasta. Nyt silitän kissaani, Laitinen-Pesola kertoi nauraen.

Tölli lupasi tehdä polttopuita ja hoitaa lastenlapsiaan. Lisäksi luottamustehtävä Kuntaliitossa tuo hänet aika ajoin Helsinkiin.

Presidentin puheessa viitattiin moniin puolustushallinnon uudistuksiin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) myhäili tyytyväisenä.

– Hän kiitti kokonaisuudessaan eduskuntaa, mutta ovathan nuo olleet hallituksen esityksiä. Puhe kyllä yllätti minut. Oli hienoa, että hän otti esille valmiuteen ja kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen tähdänneet lakimuutokset. Töitä niiden eteen on tehty yli kolme vuotta.

Puolustushallinnossa on laskettu, että tällä kaudella lakiesityksiä on taottu enemmän kuin miesmuistiin.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ehti kahvinjuonnin lomassa kommentoida puhetta.

– Minulle tärkein viesti puheesta oli se, että demokratia ei ole itsestään selvyys. Siitä pitää huolehtia.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) vilahtaessa ohi oli pakko kysäistä, että mitenkäs ne eurovaalit. Ehdokasasettelu päättyy ensi viikon torstaina.

Ulkoministeri lupaili, että hänelle voi soittaa, kunhan ei soita messun aikaan.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) kuunteli presidentin puhetta herkällä korvalla.

– Siinä tuotiin hienolla tavalla esille muistutus yhtenäisyydestä. Emme saa antaa tulla välillemme sellaisia kysymyksiä, jotka jakavat kansakuntaa liiaksi.

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää kuvaili tunnelmiaan päättäjäisissä tasapainoisiksi. Hän päätti vuodenvaihteessa jättää eduskunnan ensimmäisen kauden jälkeen ainakin toistaiseksi.

– Haen ratkaisua, jolla voin olla lähivuodet perheeni kanssa. Meillä on neljä lasta, joista pienin on 2,5-vuotias ja vanhin 13. Haluan järjestää työni niin, että voimme perheessä olla enemmän yhdessä.

Halmeenpää on lähdössä europarlamenttivaaleihin.

– Meillä on perheessä kassakaappisopimus, että koko perhe muuttaa Brysseliin, jos tulen valituksi. Se on aika tyypillinen ratkaisu suomalaisille mepeille, joilla on kouluikäisiä lapsia.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) vertasi eduskuntaa edesmenneen kansanedustajan Tommy Tabermannin (sd.) sanoin taloon, jossa toisia katsotaan kuin haukka varpusia.

Halmeenpää sanoo yllättyneensä eduskunnassa keskustelun matalasta tasosta.

– Olen siviiliammatiltani yläkoulun opettaja. Voin siinä taustasta katsoen todeta, että kyllä Suomen nuoretkin osaavat välillä keskustella paremmin toisiaan kunnioittaen kuin mitä huonoimpina hetkinä eduskunnan istuntosalissa olen kokenut.

Halmeenpään mukaan tämä huono kehityssuunta voidaan kääntää puhemies Risikon sanoin kunnioittamalla toisten pyhiä arvoja ja asioita.

– Asioista voidaan olla eri mieltä menemättä henkilöön tai vääristelemättä asioita.

Halmeenpää on ollut poikkeuksellinen vihreä kansanedustaja, sillä hän tulee maaseudulta ja Pohjois-Suomesta.

– En ole pyrkinyt eduskuntaan ajaakseni pelkästään maaseudun asiaa, mutta olen kokenut omaksi asiakseni katsoa asioita siitä näkökulmasta, että myös haja-asutusalueiden ihmisten asiat ja Pohjois-Suomi ovat edustettuna puolueessa.

Eduskunnassa vuodesta 1995 istunut kansanedustaja Annika Lapintie (vas.) sanoi, ettei haikeus ollut päällimmäinen tunne hänen kansanedustajan uransa viimeisissä päättäjäisissä.

– On sellainen olo, että olen tehnyt työni. Olen yrittänyt tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista ja toivottavasti siinä onnistunut.

Päättyneen kauden Lapintie johti kovin työllistettyä perustuslakivaliokuntaa.

Hän ei siinä tehtävässä kokenut, että kansanedustaja olisi katsonut kollegaansa kuin haukka varpusta. Perustuslakivaliokunnan katsotaan toimivan irrallaan päivänpoliittisesta kiistelystä.

– Se onnistui myös sote-uudistusta käsiteltäessä. Työ oli siellä asiallista ja yhteistyö toimi.

Lapintie oli tyytyväinen, että sekä puhemies Risikko että presidentti Niinistö puhuivat perustuslain merkityksestä.

Millaiset terveiset lähetät seuraajallesi, joka todennäköisesti saa perustuslakivaliokunnan pöydälle uuden sote-uudistuksen?

– Kuunnellaan asiantuntijoita, kunnioitetaan tieteellistä näkemystä ja otetaan riittävä aika asioiden käsittelyyn.

Rkp:n entinen puheenjohtaja Stefan Wallin jättää eduskunnan, muttei ole paljastanut tulevaisuuden suunnitelmiaan. Hänet valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa jo vuonna 2007.

– Tulin jo neljä vuotta siiten siihen johtopäätökseen, että politiikka on tämän kauden jälkeen loppuun tallattu polku. Ensi viikolla tai lähiaikoina kerrotaan, mitä ryhdyn tekemään.

Sen enempää hän ei suostunut tulevasta työstään kertomaan.

– Jatkan ahkeraa työskentelyä isänmaan puolesta tästä eteenpäin hamaan tulevaisuuteen.

Wallinin mukaan politiikan teko kannattaa lopettaa siinä vaiheessa, kun se vielä tuntuu hauskalta ja joku saattaa vielä kysyä, miksi lopetat.

– Näin on käynyt. Lopetan vielä hyvien säiden aikana.

Wallinin paras muisto politiikasta liittyy ministerin tehtäviin.

– Kulttuuriministeriaikana saimme jaettua paljon lisää rahaa kulttuurille, liikunnalle, nuorisotyölle ja liikunnalle. Se oli hyvää aikaa.