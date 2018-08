Ensimmäisestä iskusta vuosi – Supo seuraa lähes neljääsataa henkilöä, joiden epäillään edistävän terrorismia Suomessa

Turun keskustassa viime vuoden elokuussa tapahtuneen puukotuksen jälkeen poliisin näkyvyyttä julkisilla paikoilla lisättiin.

Päivi Ojanperä

Suomen turvallisuustilanne on viranomaisten mukaan tällä hetkellä samankaltainen kuin noin vuosi sitten, jolloin Suomessa tapahtui ensimmäinen jihadistinen terrori-isku. Terrorismin uhka on Suomessa edelleen samalla tasolla kuin kesäkuussa 2017, jolloin Suojelupoliisi (Supo) nosti uhan tasolle kohonnut.

– Uhkatasoa ei ole ollut syytä nostaa, muttei toisaalta myöskään laskea, kertoo Supon viestintäasiantuntija Verna Leinonen.

Jotta uhka-arvio nousisi ylemmälle tasolle, pitäisi Suomeen kohdistua esimerkiksi konkreettinen terrori-iskun uhka.

Merkittävin uhka radikaali-islamistisesta propagandasta

Suojelupoliisilla on tällä hetkellä seurannassa noin 370 kohdehenkilöä, joiden on syytä epäillä edistävän aktiivisesti terroristista toimintaa.

Merkittävimmän uhan muodostavat yksittäiset toimijat ja pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta.

– Oleellista on toiminta. Se voi olla esimerkiksi kouluttautumista tai pyrkimystä väkivaltaan. Mielipiteet eivät ole vielä peruste seurannalle, Leinonen kertoo.

Vuodesta 2012 kohdehenkilöiden määrä on kaksinkertaistunut. Kuluneen vuoden aikana määrä ei ole Leinosen mukaan merkittävästi noussut, mutta listaa päivitetään jatkuvasti. Kohdehenkilöiden toiminnasta hankitaan koko ajan tietoja.

– Priorisointia on tehtävä potentiaalisen uhan vakavuuden mukaan, Leinonen sanoo.

Tiedustelulait auttaisivat uhkien ennakoinnissa

Sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikkö Risto Lammi toivoo, että tiedustelulait etenevät eduskunnassa, sillä ne auttaisivat uhkien ennakoinnissa.

Lainsäädäntöön on Lammin mukaan tulossa myös yksi konkreettinen uusi muutos, joka liittyy terrorismin torjuntaan. Kyse on EU:n terrorismidirektiivin täytäntöönpanosta, joka on nyt hallituksen käsittelyssä.

– Jos laki tulisi Suomessa voimaan, sen nojalla pystyttäisiin rajoittamaan nykyistä enemmän sellaisen henkilön matkustamista, joka suunnittelee terroristista tekoa, Lammi sanoo.

Supo henkilöstö kasvaa

Suojelupoliisin resursseja on kasvatettu ja henkilöstöä on rekrytoitu lisää. Supon henkilöstömäärä oli viime vuoden lopussa 324. Luku kasvaa tämän vuoden loppuun mennessä neljäänsataan.

Lammi muistuttaa, että yksinomaan Supo ei Suomessa torju terrorismia, vaan kyse on Supon, poliisin ja muiden viranomaisten yhteystyöstä. Lammi kiittelee, että poliisien määrä on saatu vakiinnutettua 7 200:een takavuosien notkahduksen jälkeen.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisarion Tero Haapalan mukaan Krp:llä on vuositasolla kymmeniä henkilöitä jatkuvassa seurannassa yhteistyössä Supon kanssa. Useita tapauksia on selvitetty myös kiireellisinä yhteistyössä paikallispoliisien kanssa.

Turun terrori-iskusta on kulunut lauantaina vuosi

Turun terrori-iskusta tulee lauantaina kuluneeksi vuosi. Abderrahman Bouanane puukotti kymmentä ihmistä Turun keskustassa 18.8.2017. Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui. Poliisi otti tekijän kiinni tapahtumapaikalla ampumalla tätä reiteen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Bouananen kesäkuussa 2018 elinkautiseen vankeuteen kahdesta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen modernin terrori-iskun oikeuskäsittely. Bouanane on kertonut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.