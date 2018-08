Epäuskoiset tunnelmat onnettomuussillalla ja Kuopion Tuomiokirkossa

Matias Honkamaa

Kahdeksan aikaan illalla turmasillalla oli runsaasti uteliaita.

Tanja Nuotio

Kuopio

Kuopiolainen bussinkuljettaja Pentti Rissanen katselee epäuskoisena alas sillalta, jonka läpi turmabussi on syöksynyt.

– On se ihmeellistä, että näin on voinut käydä. Autokin näyttää olevan uusi ja merkki laadukas.

Rissanen on itse ajanut bussia 45 vuoden ajan. Hän ihmettelee, kuinka uudessa bussissa voi olla vikaa jarruissa.

Kahdeksan aikaan perjantai-iltana onnettomuuspaikalla on runsaasti uteliaita. Bussista näkyy keula, muuta ei kaiteen yli pääse näkemään.

Kaiteen reunoilla on vielä lasinsiruja ja muuta roskaa. Järkyttävä näky on betonikaide, joka on mennyt poikki ja vääntynyt todella pahasti mutkalle.

Onnettomuussillalla oli vielä illalla kahdeksan aikaan epätietoisuutta, nostetaanko bussi yötä vasten vai. Junarata alla on poikki.

Kuopion Tuomikirkossa alkoi kello seitsemältä illalla gospel-konsertti.

Paikalla oli seurakunnan työntekijöitä, jos ihmiset haluaisivat puhua bussiturmasta.

Kuopiolainen oppilaitospastori Panu Pohjolainen aloitti tilaisuuden puhumalla muutaman sanan kaupunkia kohdanneesta vakavasta onnettomuudesta.

– Lauantaina olemme valmiudessa eli lisäämme seurakunnan työntekijöiden määrää. Omaiset varmasti tarvitsevat apuamme lauantaina, Pohjolainen sanoi.

”Aloin heti miettiä, onko tuttuja”

Parin kilometrin päässä turmapaikalta asuva kuopiolainen Jorma Kuusela oli liikkeellä kirkossa perjantaina, koska Kuopiossa oli menossa kesäinen tapahtumaviikonloppu.

Ihmisiä oli paljon liikkeellä kirkkopuiston lähellä, mutta juhlan sävy sai nyt harmautta.

– Poika tuli kotiin kolmen jälkeen ja kertoi uutisen. Aloin heti miettiä, onko ollut tuttuja siellä. Ramppi ja sllta ovat erittäin tuttuja paikkoja, kuljen ohi lähes päivittäin, Kuusela kertoi.

– Ei ole koskaan tullut mieleenkään, että bussi voisi syöksyä tuolla tavalla rampista. Henkilöauto voisi, vaan ei bussi, Kuusela ihmetteli.

– Pojan kanssa jo ehdimme puhua, että ei kai ole terrorismia, jos kuski olisi tahallaan ajanut sinne.

Pelastuspäällikkö palasi kotimatkalta ja auttoi johtoa

Tuomiokirkossa istui myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Erkki Asikainen. Hän oli tullut kirkkoon katsomaan, onko siellä avun tarvitsijoita ja rauhoittumaan itsekin päivän jälkeen.

Varkaudessa asuva Asikainen oli ajamassa iltapäivällä Kuopion moottoritiellä kotia kohti, kun sai tiedon hälytyksestä.

Asikainen lähti johtotehtävien avuksi. Hänen mukaansa pelastustehtävät sujuivat hyvin ja rivakasti. Paikalla oli heti muun muassa 12 ambulanssia. Kuopion yliopistosairaala sijaitsee lähellä, niin sekin auttoi pelastustoimissa.

– Huomasin heti, kun katsoin onnettomuuspaikkaa, että ihmiset eli bussimatkustajat auttavat toisiaan. Ei tällaista ole urani aikaan tullut vastaan.