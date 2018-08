Finnairin mukaan päihdeongelmia on enemmän, kun henkilöstön määrä kasvaa

STT, Salla Salminen

Lentoyhtiö Finnairin työterveyshuollon tiedossa on kymmenen ihmistä, joilla on ongelmia päihteiden kanssa, kertoo yhtiön mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist. Finnair ei halua yksilöidä, millaisten päihteiden kanssa henkilöstöllä on ollut ongelmia.

– Nämä ovat meidän sisäisiä tietojamme. Alkoholi on tietysti yksi päihde, Tallqvist sanoo.

Finnairin työsuojelutoimikunnassa on käsitelty lentohenkilöstön päihdeongelmien lisääntymistä kahdessa kokouksessa, uutisoi Helsingin Sanomat. Terveyspalveluiden tiedossa olevat kymmenen tapausta ovat tammikuisen pöytäkirjan mukaan vain ”jäävuoren huippu” todellisesta määrästä, lehti kertoo. Toukokuussa työsuojelutoimikunta on lehden mukaan keskustellut ”alkoholiongelmien kasvavasta määrästä lentävän henkilökunnan piirissä”.

Viime vuosina voimakkaasti rekrytoineella Finnairilla on noin 3 600 lentävän henkilökunnan jäsentä, joista tuhat on lentäjiä ja muut matkustamohenkilökuntaa.

– Kun puhutaan päihdeongelmien kasvavasta määrästä, puhutaan myös henkilöstön kasvavasta määrästä, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Tallqvist sanoo.

Tallqvist ei kuitenkaan vahvista, että alkoholin käytön ongelmat liittyisivät uusiin työntekijöihin. Matalan kynnyksen apua tarjotaan hänen mukaansa kaikille yhtiön työntekijöille.

Finnairin päihdeohjelma aiotaan päivittää. Uusi päihdeohjelma kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että esimiehet voisivat paremmin tunnistaa, ottaa esille ja auttaa ihmisiä hakemaan apua päihdeongelmiinsa.

– Lentävä henkilöstö tapaa esimiehiä suhteellisen harvoin verraten esimerkiksi toimistotyöhön, Tallqvist huomauttaa.

Rooman-lennolle lähdössä ollut Finnairin lentokapteeni saapui työvuoroon Helsinki-Vantaan lentoasemalle päihtyneenä tässä kuussa. Kapteeni puhalsi 1,5 promillen lukeman sen jälkeen, kun hänestä tehtiin ilmoitus poliisille. Finnair kertoi tuolloin, että hänen työsuhteensa puretaan.