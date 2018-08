Hakkarainen ja Vähämäki pyytäneet lisäaikaa asumisjärjestelyistään kertomiseen

STT, TAPIO PELLINEN

Helsinki

Perussuomalaisten kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja Ville Vähämäki ovat pyytäneet lisäaikaa vastatakseen kysymyksiin asumisjärjestelyistään, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

– Määräaika selvitysten antamiselle oli tänään, mutta molemmat herrat ovat pyytäneet lisäaikaa, Rauhio kertoo.

Kansanedustajakaksikolta on pyydetty viime viikolla selvitys siitä, mitä he ovat asumisjärjestelyistään sopineet ja mitä tietoa heillä on asumiskohteistaan ollut.

– Odottelen vielä tämän päivän aikana tarkennusta siihen, milloin he pystyvät vastaamaan. On kohtuullista, että kun he lisäaikaa pyytävät, niin sitä toki annetaan, Rauhio sanoo.

Hakkarainen ja Vähämäki vuokraavat Helsingissä saunatilaa, josta he ovat nostaneet kakkosasunnon hankintaan tarkoitettua kulukorvauksen korotusta. Korotuksen suuruus on vajaat 500 euroa kuukaudessa. Vähämäki asui saunassa vuosina 2013–2015, ja Hakkarainen asuu saunassa edelleen.

Viimeistään kansliatoimikunta ratkaisee

Rauhion mukaan seuraavat toimenpiteet riippuvat siitä, mitä kansanedustajat vastaavat.

– Jos heidän näkemyksensä mukaan kulukorvauksen korotusta ei olisi pitänyt maksaa, sitten sovitaan palautustavasta. Jos heidän mielestään korotuksen maksaminen oli aiheellista, en tee virkamiespäätöstä, vaan esittelen asian kansliatoimikunnalle. Toimikunta sitten ratkaisee, käynnistetäänkö asiasta perintä vai ei, Rauhio sanoo.

Kansliatoimikunta koostuu kansanedustajista, ja se johtaa eduskunnan hallintoa. Se muun muassa ratkaisee merkittävät eduskunnan hallintoa ja taloudenpitoa koskevat asiat.

– Tästä ei sinänsä ole lakipykälää, mutta pidän itsestään selvänä, että jos jotain toimea voisi pitää kurinpitona tai vastaavana, näiden luottamushenkilöiden on otettava siihen kantaa, Rauhio kertoo.

Kansliatoimikunta kokoontuu syksyn ensimmäiseen kokoukseensa syyskuun puolivälissä.