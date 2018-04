Hallitukselta miljoonien satsaus työllisyyden parantamiseen – aktiivimallia täsmennetään, seksuaalirikoksia kovennetaan

Hallituspuolueiden puheenjohtajat, Eurooppa-, kulttuuri- urheiluministeri Sampo Terho (sin.), pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tiedottivat kehysriihen tuloksista keskiviikkoiltana.

Markku Uhari

Hallitus aikoo kehysriihen päätteeksi myöntää 60 miljoonaa euroa lisärahaa osaavan työvoiman kehittämiseen.

Raha kohdistetaan muun muassa työntekijöiden muuntokoulutuksen parantamiseen ja helpottamaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Myös takuueläkettä ollaan nostamassa, ja siihen varataan 10 miljoonaa euroa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) avasi muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa kehysriihessä syntyneitä päätöksiä iltakahdeksalta alkaneessa tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Sipilä aloitti tiedotustilaisuuden kehaisemalla oman hallituskauden aikana tapahtuneita myönteisiä muutoksia taloudessa ja työllistymisen kehityksessä.



– Mahdottomasta tehtiin mahdollinen, Sipilä totesi viitaten hallituksen tavoitteeseen 72 prosentin työllisyysasteesta.

Hallituksen politiikan osuudesta parantuneeseen talouskehitykseen ollaan kuitenkin erimielisiä.

Pienituloisille on myös luvassa avustus oppimateriaalihankintoihin, ja vastaavasti pk-yrityksille on tulossa nykyistä helpommat mahdollisuudet irtisanoa työntekijöitä. Myös työntekijöiden palkkaukseen on tulossa muita muutoksia.

– Madallamme yritysten mahdollisuutta työllistää, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi.

Aktiivimallia täsmennetään, lukiouudistuksesta sovittiin

Kehysriihen päätteeksi myös parjattua aktiivimallia muutetaan niin, että erilaisia koulutustoimia lasketaan niiden aktivointitoimien piiriin, joilla työttömyysturva ei leikkaudu.

Hallitus on myöntämässä lisäresursseja 11,2 miljoonan euron edestä aktiivimallin parantamiseen. Orpon mukaan raha tullaan kohdistamaan muun muassa te-keskusten henkilöstön lisäämiseen.

Myös lukiouudistuksesta sovittiin hallituksessa, samoin sisäisen turvallisuuden parantamiseen.

Poliisien määrä aiotaan pitää nykyisessä 7 200:ssa, ja sakkojen muuntorangaistus palautetaan. Lisäksi hallitus aikoo koventaa seksuaali- ja väkivaltarikosten tuomioita. Näistä oli päätettävä kehysriihessä, koska vankeusaikojen pidentäminen vaatii lisää rahaa.

Kehysriihen taloussuunnitelmat ulottuvat vuoteen 2022, vaikka nykyisen hallituksen kausi päättyy viimeistään vuoden päästä keväällä pidettäviin eduskuntavaaleihin.