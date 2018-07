Harry Harkimo houkuttelee nuorisopuoluetta suunnittelevia aktiiveja omaan liikkeeseensä – Meidän remmiin saa tulla

Kari Mankonen

Sakari Muurinen

Pori

Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo kosiskelee nuorisopuolueen perustamista suunnittelevia nuoria liittymään hänen joukkoihinsa.

Harkimo kertoo keskustelleensa keskiviikkona nuorisoliikkeen edustajien kanssa siitä, että nämä liittyisivät Liike Nytiin.

Harkimo sanoo, että hänen käsityksensä mukaan opiskelijajärjestöjen aktiiveista koostuva nuorisoliike haluaa vaikuttaa jo olemassa oleviin puolueisiin.

– Meidän remmiinhän saa tulla. Suurimpia haasteita minulle on, että saisin nuoria mukaan. Heille me tehdään tätä maailmaa.

Suomen Ylioppilaskuntien liiton ja Lukiolaisen liiton aktiivit kertoivat torstaina Porissa harkitsevansa uuden nuorisopuolueen perustamista Suomeen. Tällä hetkellä hanke on vielä kesken eikä kannattajakortteja vielä kerätä.

Nuorisopuolue antaisi äänen nuorille, joka jää vanhoissa valtapuolueissa kuulumatta.

Nuoret jäävät politiikan ulkopuolelle

Harkimon mukaan nuoret jättäytyvät politiikan ulkopuolelle, koska heitä ei kiinnosta se, miten ja missä kanavissa politiikasta puhutaan.

Hän sanoo, että nuoret ymmärtävät ihan normaalia puhetta.

Harkimo kertoo, että hän pyrkii vaikuttamaan nuoriin siellä missä he ovat. Hänen Youtube-kanavallaan on yli 50 000 seuraajaa. Lisäksi hän pyrkii puhumaan yliopistoissa.

Torille ”Hjallis” ei aio lähteä jakamaan hernekeittoa.

– Se ei hyödytä ketään.

Politiikan sisällöt eivät kosketa nuoria

Harkimon mukaan myös politiikan sisällöt ovat nuorten kannalta huonoja.

– Täällä puhutaan eläkeläisistä, koska poliitikot tavoittelevat isoja kohderyhmiä, joista he kuvittelevat saavansa ääniä.

Vanhojen puolueiden politiikka ei Harkimon mukaan perustu siihen, mikä olisi yleinen etu, vaan jokainen kosiskelee omaa kohderyhmäänsä. Nuoret jäävät ulkopuolelle.

– SDP:llä työläiset, kokoomuksella vähän enemmän ansaitsevat, keskustalla maaseudulla asuvat ja perussuomalaisilla maahanmuuttovastaiset. Sen takia kannatusprosentit eivät kauheasti vaihtele.

Liike Nytillä ei Harkimon mukaan ole agendaa. Häntä harmittaa se, että yhdistys usein leimataan liberaaliksi.

– Me tehdään oma tiekartta. Asioista päättää ne ihmiset, jotka ovat siellä netissä. Ei meillä ole mitään omia juttuja, mulla tai (Mikael) Jungerilla tai muillakaan.

Eduskuntavaaleihin lähdöstä päätös syyskuussa

Eduskuntavaaleihin osallistumisesta päätetään Harkimon mukaan syyskuussa. Jos vaaleihin lähdetään, niin ehdokkaita pitää saada mukaan jokaisesta vaalipiiristä.

Jokainen ehdokas olisi Liike Nytin listalla valitsijamiesyhdistyksen kautta.

– Jos kiinnostus on yhtä kovaa kuin nyt, niin silloin me lähdetään. Poliitikkoja me ei välttämättä haluta listoille, vaan ehdokkaat voivat olla tavallisia ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita omilla aloillaan.